Ayuntamiento de SIRM realiza campaña “Oomapas en tu Colonia”

Victor Gallardo/El Regional

Debido a la falta de pago de los recibos de agua potable y drenaje por parte de los usuarios en el Municipio de San Ignacio Rio Muerto, es que se lleva acabo la Campaña “Oomapas en tu Colonia”, la cual consiste en colocar un modulo de información y cobranza diariamente en las diferentes colonias de la cabecera municipal para que los vecinos puedan acercarse y conocer los descuentos que actualmente se tienen, 100% de descuento en recargos, 20% de descuentos a usuarios que deban 3 meses o menos y la rifa de 1 año de servicio Gratis.

Esto con el objetivo de que se puedan regularizar las deudas que en algunos casos ascienden a mas de 6 mil pesos.

Así mismo, se realizan platicas informativas con los habitantes de dichas colonias, para que puedan conocer la situación financiera con la que se cuenta en Oomapas SIRM.

El Alcade Ing. Fermin Guillen Valenzuela, encabeza dichas reuniones vecinales, acompañado del secretario municipal C. Manuel Corral Bustamante, el director de Oomapas C. Juan Carlos Arvizu, el sub director Lic. Abel Gonzalez Cota, la sindico Municipal Lic. Dulce Quiroz Terrazas, así como los empleados del Organismo, como parte de la campaña de concientización.

“Estoy aqui esta tarde, hablándoles de frente, exponiendo el grabe problema al que nos estamos enfrentando, ya que la CFE nos cortara el suministro de energía eléctrica de los pozos que abastecen a la cabecera Municipal y Bahía de Lobos, ya que presentamos una deuda mayor a los 800 mil pesos, es por ello que necesitamos que ustedes, los usuarios puedan ser conscientes de esta situación y hagan el mayor esfuerzo que realizar el pago de su deuda, realizar un convenio que les lleve a poder pagar de manera diferida, y así contribuir con esta gran problemática que se ha creado a falta de respuesta de los mismos usuarios” expresa así el Alcalde Ing. Fermin Guillen Valenzuela en reunión con vecinos de las diferentes colonias.

Cabe mencionar que solo el 30% de los usuarios son los que están al corriente con su pago, el costo mensual del servicio es de 126.00 pesos y 88.00 a los usuarios pensionados.