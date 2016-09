Politica Regional

Aprueba Consejo General del INE nueva distritación para Sonora. Cajeme baja de 4 a 3 Distritos Locales y Hermosillo con sube de 5 a 6, confirma Notimex… El tener un diputado menos representa un duro golpe para Cajeme, menos representación popular ante el Congreso Local, menos iniciativas y menos posibilidades de jalar recursos, sobre todo cuando de discutir el presupuesto estatal se trata, afirma Antonio Valdez Villanueva, Ex Diputado por el Distrito 18, el que ahora pasará a Hermosillo… Por cierto, de nuevo ayer jueves, el experimentado politico y apreciado lider social tricolor y ahora Abogado, Pedro Mejia Mejia, hizo un llamado al priismo y a la clase politica en general, a impugnar y tratar de revertir tan desafortunada medida del INE ante el Trife, y su llamado no es solo para los de su partido, sino para el resto de los partidos, pues si al final de cuentas si nos quedamos con 3 Distritos, la historia nos va a juzgar por no defender nuestros derechos, asi que de una vez vayamos haciendo algo!

Pues bien, el Consejo General del INE aprobó ya las nuevas demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales locales en que se dividirán los estados de Campeche, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, así como sus respectivas cabeceras distritales, da a conocer ayer jueves la agencia Notimex, con dedicatoria para el municipio de Cajeme al que le quitaron un Distrito.

El consejero electoral Benito Nacif destacó que el proceso de distritación busca garantizar el principio de “un ciudadano un voto”, el cual se logra con la uniformidad entre todos los distritos electorales, si, señor consejero, pero ustedes hacen su trabajo sobre un escritorio y no sobre la tierras, e decir, ir a los distritos involucrados.

Nacif Hernández dijo que en la construcción de la nueva cartografía electoral el INE involucró a todos los actores y partidos políticos representados en la Comisión de Vigilancia, y buscó preservar los derechos políticos de las comunidades indígenas, y los derechos de los directamente afectados, qué, acaso no importan señor burocrata de altisimo sueldo.

“Este es un procedimiento complejo, que involucra múltiples actores, el cual está destinado a garantizar diversos derechos”, dijo el también presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), pero bueno, ahora hay que ver si algún personaje político de Cajeme o algún partido, porque no, busca la protección del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).

En otro punto de la sesión, el Pleno aprobó el Programa de Trabajo del Comité de Planeación Institucional 2016, el cual establece que el Plan Estratégico del INE 2016-2026 se someterá a la aprobación por el Consejo General a más tardar en diciembre próximo, asi que dependiendo de los recovecos legales habria que buscar una rendija ante el Trife para revertir la situacion de Cajeme, que de 4 Distritos Locales le dejaron 3.

Al presentar el Programa, el secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo, señaló que el documento tiene como objetivo replantear un esquema de planeación más eficaz y congruente con las nuevas atribuciones constitucionales y legales que fueron otorgadas al INE, bueno, verborrea legal-electoral pura de estos santones chilangos que han centralizado el poder electoral del pais.

Afirmó que “la planeación estratégica se ha vuelto un elemento insustituible para la transformación y mejora institucional que exige la concepción de esta autoridad electoral con alcance nacional”. Whatt? Le entiende usted, lector, porque un servidor no. Mera paja y saliba, pero bueno, habra que ver las acciones de defensa que ante el Trife pudieran hacer los actores electorales de Cajeme.

El Consejero Javier Santiago mencionó que con el Plan, el INE contará con herramientas para realizar un eficiente y eficaz manejo de los recursos humanos, materiales y financieros que le han sido confiados, si, para despacharse con la cuchara grande con los recursos, al final de cuenta, dirada burocracia electoral a la que no le recortaron recursos del presupuesto federal del 2017.

“La elevación de los niveles institucionales de desempeño y el mejor aprovechamiento a sus recursos, constituye un bien público valioso en sí mismo y al mismo tiempo son un medio para que la institución continúe brindando los servicios que la ciudadanía merece y demanda”, enfatizó. Hijos de perra, o de mierda, puras incoherencia, valiendoles un cacahuate el gran daño que le hicieron a Cajeme.

Por cierto, ayer a media mañana al ser entrevistado por los medios de comunicacion al concluir la ceremonia del programa “Adopta una Escuela” en las oficinas de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC) promovido por la Secretaria de Educación y Cultura que dirige Ernesto De Lucas, el ex diputado local por el Distrito XVIII –el que nos quitaron los chilangos del INE–, Antonio Valdez Villanueva, hizo interesantes declaraciones.

Por principio de cuentas, dijo Toño Valdez, el tener un diputado menos representa un duro golpe para Cajeme, menos representación popular ante el Congreso Local, menos iniciativas y menos posibilidades de jalar recursos, sobre todo cuando de discutir el presupuesto estatal se trata, casualmente ahí también se encontraba otro ex diputado local por ese Distrito, el hoy alcalde Faustino Félix , quien ayer mismo hizo declaraciones. El Pato Local encabezó el evento. También presente el Regidor y dirigente de la CTM, ingeniero Fernando Millán Harrison.

Pero lo que un no se sabe con exactitud, es si efectivamente tal y como lo publicó un medio local muy identificado con el PRI, la iniciativa de quitarle a Cajeme el Distrito XVIII fue del PAN, y para abrir bocar, casualmente ayer jueves a media mañana dialogamos en un restaurante-café del norte de la Miguel Alemán con su presidente Emannuel López Medrano, quien inclusive, a pregunta expresa, dijo que Cajeme tendria cinco diputados, asi que como que cuadran las cuentas.

Pero si efectivamente fue el albiazul el promotor de tan semejante abuso electoral contra los cajemenses, pues en las próximas elecciones el PRI va a explotar de lo lindo este asunto, y como en el caso de la campaña del No al Novillo, tratará de sacar raja, y es que el manoseado, mentiroso y perverso tema del agua solo fue un arma o instrumento politico que enyerbó a gran parte de la población contra los candidatos panistas, pero lo que será un hecho, es que el slogan del No al Novillo será letra muerta para el 2018.

