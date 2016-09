Rechaza persecución contra panistas

No existe una persecución de orden político en contra de los miembros del PAN u otras fuerzas opositoras, consideró el titular de la Secretaría de la Co9ntarloría, Miguel Ángel Murillo Aispuro.

Ello luego de que los diputados del PAN en el Congreso del Estado, abandonaran la sesión del pasado martes, argumentando que las autoridades estatales han cometido acciones de represión y persecución contra integrantes de dicho partido.

“Yo no puedo aceptar esa expresión, pues todas las resoluciones que hemos emitido desde la Contraloría, derivan de denuncias y de hallazgos del Gobierno anterior, de denuncias que se interpusieron durante la pasada administración en virtud del resultado de diversas auditorías, al contralor o a sus funcionarios no los pueden estar acusando de estar actuando con sesgo partidista o de llevar a cabo alguna revancha”, sentenció.

A decir del funcionario estatal, tanto en la labor de la dependencia a su cargo, como de la actual administración estatal, no cabe la manifestación realizada por los legisladores del Partido Acción Nacional.

“También obedece a una actitud o una inspiración de orden político, esa manifestación, no merece el mayor comentario, los expedientes ahí están y hablan por sí solos, podemos revisar cuando se expidieron, cuando se interpusieron las denuncias y son tramites que yo recogí de la administración pasada, y que los estoy atendiendo para que no me prescriban y podemos aplicar la acción de la justicia”, abundó.

Murillo Aispuro dijo que no se puede hablar de revanchismo político, cuando la actuación de la autoridad estatal basa su actuación en elementos probatorios.