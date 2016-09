9-1-1 será número único para emergencias: Adolfo García Morales

Hermosillo, Sonora, septiembre 28 del 2016.- A partir del próximo lunes 3 de octubre en Sonora el número de llamadas de atención a emergencias será el 9-1-1, anunció el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales.

Acompañado por David Anaya Cooley, Coordinador Estatal del Centro de Cómputo, Control y Comando (C4), García Morales informó que Sonora será parte de los 12 estados que a nivel nacional implementarán el 9-1-1 como número único de atención de emergencias en primera etapa, y que las demás entidades federativas lo harán a partir de enero del 2017.

“Se eligieron a los estados que tienen la mejor infraestructura, la mejor forma de operación del 066, 089, y por eso es que fuimos considerados para iniciar en la primera etapa con 12 entidades federativas para la implementación del 9-1-1 a nivel nacional”, indicó.

Destacó que la implementación del número único a nivel nacional es para crear una coordinación estandarizada de los servicios de emergencia, y qué el nuevo Sistema Nacional de Emergencia, permitirá diseñar políticas en materia de prevención y disuasión del delito, al identificar las zonas de mayor riesgo en materia delictiva y de generación de todo tipo de emergencia.

La implementación del 9-1-1 se dará en tres fases, explicó, el enrutamiento de las llamadas a los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, la ubicación del domicilio de teléfonos fijos y la geolocalización de llamadas provenientes de teléfonos móviles.

Adolfo García Morales informó que actualmente el 70% de las llamadas de emergencia son no útiles, es decir se gastan recursos por llamadas que no requieren una verdadera emergencia, por lo que con la migración del 066 al 9-1-1, espera se haga uso consciente y responsable del mismo.

“Pero sobre todo eso implica que el sistema no sea efectivo como lo solicita la ciudadanía, propicia que se retrase el tiempo de atención de la llamada de emergencia porque se utiliza mal el 066”, dijo.

Agregó que se realizará difusión del cambio de marcación y la identidad de la línea 9-1-1, así como una estrategia de comunicación, uso de tiempos oficiales y coordinación de los tres niveles de gobierno.