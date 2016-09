Politica Regional

El INE elimina un Distrito Local a Cajeme para agregárselo a Hermosillo, que hora tendrá seis contra tres de Cajeme. Qué pena, y la clase política y los partidos en Cajeme seguirán dormidos? Ah, y los del No al Novillo no protestarán en esta ocasión?… Donde están Andrés Rico, presidente del PRI, la regidora Martha Luz Parada del No al Novillo, Juan Leyva Mendivil de la Alcano, pero también Emmanuel López Medrano del PAN, los dirigentes del PRD y Morena, Baltazar Peral, del Distrito de Riego, los Rectores de las universidades locales, bueno, al menos Política Regional ya está protestando por tan aberrante injusticia contra los cajemenses… Reconocen regidores del PAN baja en índices delictivos, sobre todo del fuero común, en Cajeme, de 30 a 40 por ciento, pero advirtieron que las cifras siguen siendo muy elevadas y aún queda mucho por hacer. Con éxito, Antonio Gutiérrez Lugo compareció ante la Comisión de Seguridad Publica del Cabildo

El Comandante Antonio Gutiérrez Lugo, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, al presentarse a la comparecencia a la que había sido convocado, ante los regidores de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, dio a conocer los resultados de las acciones y programas preventivos, y en el desarrollo de la comparecencia, hasta los regidores panistas reconocieron baja en los índices delictivos.

De septiembre del 2015 a agosto del 2016, dijo, se dio una disminución del 26 por ciento en homicidios dolosos, con un registro de 107 casos, mientras que de septiembre del 2014 a agosto del 2015, el número fue de 131 asesinatos, indicando que durante la presente administración se ha logrado la captura de 15 personas como presuntos involucrados en los mencionados hechos violentos.

También se registra una disminución del 34 por ciento, toda vez que de septiembre del 2014 a agosto del 2015 fueron hurtados en Cajeme un total de 803 unidades motrices, mientras que en lo que va de la presente administración este número se redujo a 503 y se han recuperado el 19.62% de los vehículos robados y detenido a 75 presuntos robacarros, los cuales se turnaron al Ministerio Público correspondiente.

Durante la sesion, la ultima encabezada por la regidora de extraccion panista, Sandra Luz Montes de Oca, como Presidenta de la Comision del Cabildo en Seguridad Publica, Gutierrez Lugo informo sobre el decomiso de armas de fuego, como 59 cortas, llámese escuadras o revólver, así como 10 largas, entre ellas 6 de las llamadas ‘cuerno de chivo’, 1 rifle calibre 22 y una escopeta calibre 12.

Durante las acciones preventivas realizadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública durante el primer año de la presente administración se aseguraron 31 mil 177 dosis de distintos tipos de droga, lo cual significa un incremento del 534 por ciento, comparativamente con las 4 mil 912 dosis decomisadas de septiembre del 2014 a agosto del 2015.

El jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal dio a conocer que en Cajeme se tiene un ‘Plan Sistemático Operativo’, con el cual se trabaja en la prevención del delito, pero además también se están aplicando el programa de ‘Proximidad Ciudadana’, lo que ha dado como resultado la formación de 42 Comités de Vecinos.

Y en presencia tambien del desde este miercoles 28 como nuevo Presidente de dicha Comision, Jorge Russo Salido, de M.C., reconoció que se ha visto un incremento en los robos domiciliarios, pero a la vez informó que se han turnado a 190 personas ante el la instancia correspondiente por dichos ilícitos, mientras que otras mil 798 se han puesto a disposición del Ministerio Público por diversos delitos.

Los regidores presentes en la comparecencia, hicieron algunas preguntas y plantearon dudas, mismas que fueron discipadas por Gutiérrez Lugo y al final los ediles estuvieron de acuerdo con el informe y resultados del primer año de actividades de la Secretaría de Seguridad Pública, además de que se comprometieron a trabajar de manera conjunta para mejorar las acciones preventivas en el Municipio de Cajeme.

Ahi, regidores del Partido Acción Nacional reconocieron el descenso de índices delictivos de 30 a 40 por ciento, pero advirtieron que las cifras siguen siendo muy elevadas y aún queda mucho por hacer, asi, al comentar el informe presentado por el secretario de Seguridad Pública, Antonio Gutiérrez Lugo, la regidora Sandra Montes de Oca calificó como un “estado de emergencia” la situación heredada del gobierno de Rogelio Díaz Brown”.

“Los logros del 30 o 34% de reducción en algunos temas, no quiere decir que ya logramos el objetivo, ni que tenemos dado por satisfecho el trabajo realizado, la sociedad cada vez demanda más y ciertamente estamos muy mal todavía. Yo lo exhortaría a redoblar esfuerzos y a escuchar lo que se dice allá afuera en las calles”. Dice muy bien la representante popular

Montes de Oca, presidente de la Junta de Honor y Justicia, destacó avances de carácter administrativo, pues se ha logrado trabajar como nunca en poner orden en el Área de Asuntos Internos y la atención en las denuncias por faltas de elementos policiacos, asi es, en este aspecto es visible y palpable la falta de elementos policiacos, aunque supimos que proximamente esto será superado.

Durante la comparecencia, la tarde del martes, y que fuera la ultima ruenion de Sandra Luz como Presidenta de esta Comision de Seguridad Publica, el regidor Joaquín Armendáriz Bórquez, integrante de la misma, recalcó la gran responsabilidad que tiene tanto el Presidente Municipal, como el titular de la SSP en materia de seguridad pública y la obligación de éstos por Ley, garantizarla.

VERGUENZA, HORROR: QUITAN A CAJEME UN DISTRITO LOCAL ELECTORAL, LE DEJAN 3. HERMOSILLO 6

Para concluir, la llamada del ex regidor priista y ex Presidente del ICADEP (Instituto de Capacitación Politica y Desarrollo Politico) del mismo partido, Licenciado Pedro Mejia Mejia, para informarnos que el Instituto Nacional Electoral acordó ayer tarde en la capital del pais, que dentro de la reestructuración de varios distritos locales en Sonora y en otros estados del pais, en el caso nuestro acordó eliminar un Distrito Local a Cajeme para agregárselo a Hermosillo, que hora tendrá seis distritos electorales locales contra tres de Cajeme.

Qué pena, y la clase politica y los partidos en Cajeme seguirán dormidos?, pregunta del columnista. Ah, y los del No al Novillo no protestarán en esta ocasión? Donde están Andrés Rico, presidente del PRI, la regidora Martha Luz Parada del No al Novillo, Juan Leyva Mendivil de la Alcano, pero tambien Emmanuel López Medrano del PAN, los dirigentes del PRD y Morena, el propio alcalde Faustino Félix Chávez, Baltazar Peral, del Distrito de Riego, los Rectores de las universidades locales, lo académicos, comerciantes, industriales, bueno, al menos Politica Regional ya está protestando por tan aberrante injusticia contra los cajemenses.