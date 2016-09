“¡No más represión!”: GPPAN

Hermosillo, Sonora a 27 de Septiembre de 2016.- El día de hoy, nuevamente somos testigos de la forma errónea en que se hace uso de las fuerzas de seguridad pública.

Es importante que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Hermosillo presten oídos a las manifestaciones ciudadanas que claman por mayor vigilancia en sus colonias, mayor prevención y cuidado de su patrimonio.

Hoy vemos como la policía y tránsito municipal, en vez de cumplir con su responsabilidad como servidores públicos y atender la facultad que le confiere las leyes para proteger a los ciudadanos, utilizan su fuerza con fines represores y de persecución política.

Tan solo una muestra de ello es la información revelada por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública

En junio pasado, los delitos registrados en Sonora se dispararon en un 112.3%, respecto al mismo mes del año pasado. De esta forma, los delitos en el estado acumularon 7 meses consecutivos de crecimiento.

En junio se denunciaron en Sonora un total de 2,382 robos, la cifra más alta en los 19 años de registros con que cuenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el mes de junio pasado, los robos a casa habitación se dispararon en Hermosillo en un 440.4%, al grado de presentarse un robo a vivienda cada 3 horas.

Estamos en Sonora ante un grave problema de inseguridad pública, ante un grave riesgo latente para los ciudadanos que día con día se esfuerzan por salir adelante, en donde las fuerzas de seguridad pública debieran estar trabajando de manera estratégica por reducir los índices delictivos, pero contrario a toda lógica, están siendo empleadas para intensificar la persecución política, intensificar la cacería contra la oposición.

Señoras y señores, es importante volver a enfatizar y subrayar como lo hemos hecho anteriormente: no estamos negando que se realicen los debidos procesos en contra de ex funcionarios, las que finalmente serán determinadas en los juzgados.

Lo que sí denunciamos y que se presta a especulación y origina la duda, es el uso de mecanismos arcaicos como la presunta siembra de drogas o armas en la detención de algunos ex funcionarios.

Absolutamente nadie cree que un veterinario fuera detenido y la autoridad da a conocer que primero se le encontró cierta cantidad de dinero, después esa cantidad creció exponencialmente a 3.5 millones de pesos y finalmente es procesado por posesión de droga.

Tenemos el caso donde se ha manipulado el proceso judicial contra un exfuncionario, modificando el supuesto delito que cometió para justificar el hecho que lleva el proceso para mantenerlo en prisión sin respetar sus derechos humanos.

Es increíble cómo en la procuración de justicia se detiene a un ex funcionario bajo versiones de los hechos distintos a los dados a conocer mediáticamente y se le acusa de traer droga conocida como cristal, cuando son bien sabidas las condiciones fisiológicas que deja como huella el consumo de dicho estupefacientes.

Una prueba más de represión y de persecución política, como manifestación de autoritarismo, es la invasión a la privacidad al utilizar el espionaje político contra nuestro compañero de este Congreso, el diputado Javier Dagnino Escobosa, al grabar y difundir una llamada telefónica con su hijo, pretendiendo sacar de contexto la relación familiar y utilizarlo como acicate político para generar desprestigio sin importar el daño moral y sicológico de la familia.

Es evidente el golpeteo político y manifiestas las acciones de represión, cuando hoy se da a conocer con suficientes pruebas de abuso de autoridad, la detención del Secretario General del PAN, Damián Zepeda Vidales al tripular una unidad como copiloto saliendo de un restaurante el pasado 10 de septiembre. Es evidente en el video dado a conocer el jaloneo de alrededor de cuatro elementos de tránsito contra esta persona. Siendo que ni siquiera era el conductor de la unidad ni hubo alguna alteración del orden público. Además con el apoyo de alrededor de 5 patrullas, resulta muy extraño que ningún elemento portara su gafete de identificación como está reglamentado hacerlo durante su horario de servicio

El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hace un enérgico llamado al Gobierno del Estado y al gobierno Municipal de Hermosillo para frenar estas acciones autoritarias, hacemos un llamado a la civilidad política, hacemos un llamado a la tolerancia y la construcción democrática de nuestro sistema político y de no ser así, responsabilizamos también al Gobierno del Estado de lo que pudiera pasar a quienes representamos a la oposición en Sonora.

Como oposición invitamos a nuestros compañeros de oposición a que se sumen a este acto de protesta abandonando el recinto ante las circunstancias que hemos descrito.