Politica Regional

Donald Trump perdió este el lunes la oportunidad de presentarse como un político más tranquilo y más serio en su primer debate contra Hillary Clinton. El candidato republicano resopló, adoleció de falta de preparación y reaccionó nervioso a las provocaciones de la demócrata. El resultado, un amplio triunfo de la candidata demócrata frente a Donald Trump, segun medios internacionales como CNN.

Clinton y Trump empezaron con cortesía el debate en la Universidad de Hofstra, en Long Island. Se dieron la mano sonrientes y él le dio una palmada en la espalda. En el primer intercambio, Clinton dijo que estaba contenta de estar con “Donald” y él subrayó que estaba “de acuerdo con Hillary” en parte del diagnóstico sobre el estado de la economía.

Pero nada más llegar la segunda pregunta, Clinton consiguió enervar a Trump al mencionar que no había empezado su negocio de la nada, sino con 14 millones prestados de su padre. Al concluir el debate, la democrata se dispuso sonrientemente a saludar de mano a los asistentes al debate en tanto que el republicano salio casi furioso del escenario.

Trump la interrumpió repetidamente levantando la voz entre resoplidos por la nariz y algún jadeo como si le faltara el aire. Clinton sonreía; Trump la miraba con la mal gesto los momentos en los que la escuchaba. Él le llamaba “Donald” y él pasó de un cordial “Hillary” a un distante “secretaria Clinton”, quien raramente interrumpía a Trump. Le miraba y esperaba su turno para responder con detalles.

La leccion aprendida: La exsenadora y ex secretaria de Estado, veterana de debates, tenía aprendida la lección.

Repetía las palabras de Trump en el pasado y mencionaba particulares sobre sus quiebras o sus cuentas sin pagar. Uno de sus objetivos era contrastar al heredero Trump con una imagen más humilde de su familia. Clinton, que ahora es millonaria, mencionó tres veces a su padre e insistió en que tenía un pequeño negocio textil. Ante ésto, el republicano hacia como que la virgen le hablaba.

Cuidadosa, Clinton citó a una de las personas más populares en Washington, Michelle Obama y alabó al presidente, que también tiene un índice de popularidad inusualmente alto para un comandante-en-jefe al final de su segundo mandato, asi que mal, pero rete mal, le fue al racista y pedante dizque multimillonario.

La candidata demócrata tenía frases ensayadas, como “eso no es exacto” y “Donald, vives en tu propia realidad”, sin levantar la voz ante las interrupciones de su rival. Y conste, si Hillary hubiese sido grosera, le hubiera solicitado al repelente de Trump, que si dentro de los análisis clinicos sobre su estado de salud también incluyó su estado mental, pues es un loco!

En asuntos diametralmente opuestos, los suelos del Valle del Yaqui presentan problemas de salinidad debido a la cercanía del manto freático con la superficie, afirmó Jaime Garatuza Payán, indicando que después de 70 años de riego se han ido acumulando sales en el manto freático, explicó el investigador del Itson especializado en recursos hidráulicos y actual vicerrector Académico.

Y aunque el Distrito de Riego del Río Yaqui es reconocido internacionalmente por el uso eficiente del recurso agua, aún hay necesidad de hacer más eficientes los riegos, reconociedo que se ha avanzado en el uso eficiente a nivel parcelario, pero esto representa apenas el 5% del agua utilizada, dijo el expecialista en la materia, de la que Israel es lide mundial.

En especial es necesario incrementarla eficiencia de los riegos, aunque esto es más difícil en el principal cultivo de la región, el trigo, porque ésta no da utilidades para introducir sistemas de aspersión y otros que permiten desperdiciar menos agua aunque en todo caso estos y sistemas y otros de riego de precisión se debe utilizar para cultivos como hortalizas y cultivos perennes, indicó Garatuza Payán, quien fuera aspirante a la rectoria del Instituto Tecnologico de Sonora.

En trigo, agregó, se debe establecer mayor vigilanacia sobre los operarios de los riegos porque suelen inundar las parcelas de manera indiscriminada, pero de todo esto este dia trataremos de platicar con algunos productores de trigo y con el ex presidente del CIANO, Francisco Antonio Gándara Aztiazarán, quien en dias pasados platicó en la “Mesa Larga” del Travel Odge, con Don Daniel Munguia, hermano del reconocido algodonero Francisco “Panchón” Munguia.

Por cierto, a media mañana nos enviaron a nuestro Wasapp, desde la cafeteria del Yori Inn, una oportuna foto de Don Daniel con el MVZ Eduardo “chito”Zamora y con el atento y servicial Gilberto Jaime, seguramente en medio de aromático café abordado temas de relevancia regional, y hasta, porque no, del debate de una noche antes entre Hillary Clinton y Donald Trump, ésto a unos metros de la famosa mesa de los “poroguis” como le llama el abogado con botas Rubén Leal.

Entre tanto y en otros temas, el reordenamiento se dará con puestos callejeros. Asi es, los puestos semifijos o “ambulantes” que se ubican en el centro de la ciudad permanecerán allí porque demostraron estar en orden con sus permisos y pagos de piso, afirmó ayer Armando Alcalá Alcaraz.

Al detallar los avances para el reordenamiento del centro, el secretario del Ayuntamiento explicó que sólo fueron retirados los puestos que no tenían permisos en regla o cuyos propietarios no cumplieron con los pagos obligados, bueno, esta era un exigencia de quienes están dentro de la ley.

El reordenamiento es un proceso que empezó con la regularización de los servicios y hoy ya existe más estabilidad en este aspecto del reordenamiento, dijo. No se ha dado ni se dará ningún permiso nuevo para vendedores ambulantes en esta administración, advirtió.

En conjunto con el IMIC, añadió, se revisa ahora en qué banquetas se pueden instalar puestos y en cuáles no por ser muy angostas y en cuanto a los parquímetros, informó que se están revisando qué áreas se detinarán a usos especiales como el estacionamiento de Mercajeme que ofrecerá espacios para los empleados del comercio en esa zona.