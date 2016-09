Jose “Pepe” Alvarado/El Regional

En un recorrido que hicimos por el municipio de Huatabampo nos enteramos de muchísimas cosas que realmente están pasando en ese municipio, la gente esta muy enojada con su presidente municipal e inclusive se atreven a desmentirlo al afirmar que municipio esta de lo peor todo destrozado, los servicios públicos están de lo peor, los caminos vecinales que el alcalde dice que le metieron muchos millones de pesos para su recarpeteo están de lo peor, son puras mentiras las que dijo el presidente municipal el día de su informe.

No le crean nada de lo que el dijo e informo así lo dice la gran mayoría de los habitantes de Huatabampo están muy decepcionados con el alcalde priista, puro chorizo es el alcalde más choricero que hemos tenido, maquilla mucho las cosas a su favor quiere quedar bien con los huatabampenses echándoles mentiras y eso no se vale, se ufana de ser intimo amigo de la gobernadora donde quiera anda diciendo que la gobernadora lo estima mucho y que tiene todo su apoyo para hacer de Huatabampo el municipio más fregon del Sur de Sonora.

Y aquí en el municipio la gente mira como esta totalmente destrozado el ayuntamiento, dice que el Oomapas ya es auto suficiente y que ya pago la deuda del organismo y no es así, Huatabampo esta de lo peor sus trabajadores andan batallando por todo, hasta para que les paguen su quincena, por eso nos atrevemos a decir que el alcalde informo puras mentiras a la gente de Huatabampo.

Y como iba estar la gobernadora su gran amiga según él, pues se fue con todo informando que en Huatabampo todo era miel sobre hojuelas, cuando la gran realidad es que Huatabampo esta por los suelos y de lo peor, así lo declararon para este reportero muchísimos huatabampenses que aborrecen y odian al creidito y crecido alcalde de Huatabampo, que terminando su mandato de alcalde pudiera ser su debut y despedida por ser un malisimo político y muy pésimo administrador, y si no al tiempo amigos lectores.