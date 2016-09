En la Real del SolEncuentran persona calcinada en kinder abandonado

Óscar Félix/El Regional

Un hombre aún no identificado fue encontrado sin vida y calcinado en un aula de un antiguo Jardín de Niños ubicado en la colonia Real del Sol exactamente por la calle Lago Sils y Carretera Internacional, en la salida norte de la ciudad Obregón.

El reporte se realizó a eso de las 6:00 horas de la mañana y trascendió que al ahora occiso, lo rociaron con gasolina de la cintura hacia arriba, después le prendieron fuego y de esta forma le ocasionaron una espantosa muerte.

En el lugar del crimen había bastante manchas de sangre por lo que no se descarta que inicialmente lo hayan golpeado en la cabeza con alguna piedra,

Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado se encargaron de las diligencias de ley. A un costado del macabro hallazgo se encontraron dos frascos con residuos de resistol y al cierre de la edición aún no se había informado de la identidad de la víctima.