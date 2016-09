Politica Regional

* Vaya con la sorpresa que nos llevamos al enterarnos de que el mal afamado Francisco Monge Araiza –Pancho Platas– siempre no fue trasladado a un penal del sur de país, sino que discretamente lo guardaron en el Cefereso de Hermosillo, sobre la carretera a Bahia de Kino, por el momento la PGR no ha informado sobre el delito que le imputan para haberlo detenido de nuevo, justo cuando iba a firmar en un juzgado, no faltando quien diga que es el hilo conductor de una investigación que arrojará un verdadero cochinero en la contratación de obras públicas del Cecop del “Padrecismo”… El caso es que hasta el pasado fin de semana este vaquetóon de siete suelas seguía en suelo sonorense, lo malo, que seguramente ayer lunes ya habrian amanecido en la capital los abogados de los lujosos despachos chilangos con una maleta cargada de amparos, pero bueno, quien ha estado haciendo muy bien su trabajo legal es el delegado de la Procuraduria General de la Republica, Licenciado Dario Figueroa Navarro, quien por cierto su mejor y leal amigo en Cajeme se llama Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundacion Madrazo, asi que aguas politicos transas –como los “Padrecistas”–, no se metan con Reynaldo porque se meten con Dario Figueroa!

Tras negarse la semana pasada a una entrevista con Carlos Loret de Mola al lado de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, y Gustavo Madero enlazado desde Chihuahua, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, rechazó entrevistado por Cirio Gómez Leyva, que vaya a renunciar a ese partido antes de 2017, como lo exigen algunas voces al interior del partido para que haya “suelo parejo” rumbo a la candidatura presidencial.

“No soy aspirante a ninguna candidatura en este momento, estoy concentrado al 100% en mi responsabilidad al frente del partido”, dijo Anaya, en respuesta a las peticiones de los aspirantes a la candidatura presidencial con el blanquiazul para el 2018, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, desaire ante Loret de Mola que le costó varios puntos al guerito carita de nazi.

Aseguró que se reunirá con ambos y negó que no les haya recibido la llamada a alguno de los dos, pero hasta el momento, ni el, ni su vocero de prensa, han explicado la negativa de haberse presentado a la entrevista mencionada a la que solo asistieron Margarita y Moreno Anaya, y Madero en vivo via telefonica desde Chihuahua donde ya estado trabajando o asesorando al gobernador electo Javier Corral.

Mientras tanto, pidio a los militantes de su partido a no dividirse, pues se cometería un error histórico”, si, pero si alguien ha actuadode manera cobarde y ventajosa rumbo a la candidatura presidencial panista ha ido el y solo él, asi que no ande con eso de no “dividirse”, cuando el mismo es quien ha venido tratando de buscar eso para dejar fuera a Margarita Zavala, no tanto a Rafael Moreno Valle, quien no tiene posibilidad alguna

Precisamente laa semana pasada, el aun gobernador de Puebla aceptó que buscará la candidatura presidencial, al igual que la esposa del ex presidente Felipe Calderón, sin embargo, criticaron que Anaya no exprese si va o no por la misma candidatura, por supuesto que va a buscarla la nominación, lo que ya veremos meses mas adelante, en tanto, sigue agandalládose los spots televisivos y de radio nacionales de su partido.

Sumado a Zavala y Moreno Valle, Gustavo Madero también ha criticado a Anaya por ser presidente del partido, y presuntamente, aspirante, en tanto que aqui en Sonora, por supuesto que la linea de la nueva dirigencia estatal de David Galvan, sera la de apoyar con todo las aspiraciones de Anaya, quien hasta hace meses estuviera trabajando con el en el CEN, pero sobre todo al lado de su amigo Damian Zepeda, quien podria ser el coordinador general de la campaña presidencial de Anaya.

Mientras tanto, donde se puso la mar de interesante es por rumbos del PRI, luego de que 16 diputados federales priístas de Veracruz y cuatro del Verde, se rebelaron y protestaron por la intención que tiene la dirigencia nacional de Enrique Ochoa Reza de llevar a juicio esta semana al gobernador veracruzano, Javier Duarte. Se nota que el gordito tiene mucho control sobre su gente, pues no cualquiera se anima a una rebelión y menos cuando están en el bando perdedor.

Los diputados rebeldes publicaron varios desplegados en donde se manifiestan en contra de lo que llaman un juicio “injusto y desproporcionado” contra Duarte. Obvio es decir que esto puso a temblar las cúpulas del partido y de Los Pinos, porque a fin de cuentas, hacia allá iba realmente el mensaje, aunque antier domingo varios de los diputados que aparecieron en los desplegados dijeron que fueron engañados, que sus firmas no eran para eso.

Se supone que el que la hace, cuando menos debe pagarla, aunque sea en abonos, pero en política esto no sucede, ya veremos este martes cuando se reúna la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que preside el sono-defeño Fernando Elías Calles, y donde se supone se abordará los casos de Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borge, de Quintana Roo, y la del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, parece que el que la está librando es César Duarte.

Ayer lunes u hoy martes se sabrá si la rebelión de los diputados jarochos acalambró al presidente Enrique Peña Nieto, quien es el único que puede ordenar que se de marcha atrás en este juicio para expulsar a los gobernadores corruptos de su partido, si la rebelión logra su objetivo, es obvio que los otros gobernadores seguirán el mismo camino, pero bueno, reiteramos, en la columna Templo Mayor, del Reforma del domingo, se dijo que varios diputados federales jarochos se habian desmarcado de los desplegados.

ANAYA LE SACA.- Ahora se explica porque Guillermo Padrés no ha sido tocado por su partido y porque Luis Felipe Bravo Mena se ha hecho pato con este caso en la Comisión Anticorrupción del PAN, es obvio que dado el control que tiene Padrés sobre sus cómplices, perdón, sobre sus excolaboradores, Ricardo Anaya iba a tener una rebelión en puerta, aunque a lo mejor no de tanta dimensión como el que está pasando Ochoa Reza, pero si algunos pegarían de gritos.

Por lo mismo, nunca veremos a Padrés ni sentado en la silla de los acusados y menos expulsado del PAN, pues prefieren tragar lodo a tener una rebelión, pero en fin, miren mejor la dejemos de este tamaño porque se inicia la semana movida, por lo mismo no se olviden lo que decía Juan Paletero, lo bueno es que quien la hace, si no la quiere pagar, se ampara, pero el caso es que el Memo Padres ya no siente lo duro sino lo tupido, y es que ahi tienen la informacion divulgada por Juan Ruiz Healy, de que al ex gober se le nego salir del pais cuando pretendia abordar un vuelo a Phoenix.

