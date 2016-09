Politica Regional

El economista Erick Guerrero, optimista con respecto a la economía nacional de este fin de año y del 2017, en interesante y concurrida conferencia ante productores agrícolas de Cajeme a quienes llama a ser a ser optimistas… Es más, presume según sus amplios, muy amplios conocimientos en la materia de finanzas y economía, que para la próxima década, México podría convertirse en potencia mundial… Pero, ¿y los grandes capitalistas de nuestra región?, pues no han confiado en nuestro país, ni Sonora ni en Cajeme para iniciar una empresa o una inversión de su dinero generando mano de obra de aquí, ¿no es hora que también empiecen a confiar y a poner e invertir su capital aquí mismo?… Destaca la empresa cajemense de aires acondicionados Mirage (de Don Pedro Dabdoub) en Expo Internacional realizada en Monterrey, reconociéndosele como la Numero Uno en México. Además opera en EEUU y Centro y Sur América!

Efectivamente, llamó mucho la atención la conferencia en el Foro de los agricultores de esta región en el Auditorio de ULSA Cajeme, del analista financiero-politico Erick Guerrero Rosas, quién aseguró que la economía de nuestro país está y es muy estable, pero bueno, cierta parte de los asistentes a esa conferencia del viernes como que no estuvo muy de acuerdo.

Reconoce, sin embargo, que las próximas turbulencias serán bastante fuerte en lo que resta de este año y el próximo 2017, en donde inclusive en esta turbulencia tan drástica el dolar podría llegar o quizás rebasar un poco, en los siguientes seis meses, los 23 pesos, bueno, el sábado, el empresario Don Pedro Dabdoub Dabdoub (Mirage), nos dijo que cada analista financero es un “mundo”.

También acepta el analista de TV Azteca, que fue un gran trabajo el realizado por parte de los legisladores tanto del PRI, PAN y PRD para sacar adelante los paquetes de las reformas estructurales, ya que, son las que mantienen y mantendrán fuerte a la economía de nuestro país, si, mi estimado, Erick, pero el Gobierno Federal ya debe parar su ofensiva recaudatoria.

“Mienten quienes dicen o quienes digan que no sirven tales reformas ya que están muy bien estructuradas y han convertido a la economía de nuestro país en una de las más confiables en cuanto a estabilidad según expertos a nivel mundial”, asegura el economista televisivo, quien mas bien parecia un asesor financiero de la Federación.

“Por comentarios que hizo hoy aquí en Cajeme, Erick Guerrero, entiendo que es verdad, lo que hoy dijo el Secretario de Hacienda José Antonio Meade: “la economía mexicana no va mal”, considera Victor López en su análisis-comentario en su cuenta personal del Facebook que vale la pena leerla y desmenusarla detalladamente

Y también planteó el conferencista, que muy a pesar de que aún que el dolar continuará deslizando a la alza, y posiblemente hasta logre alcanzar o quizás pasar los 23 pesos durante los próximos 6 meses, la economía mexicana sigue firme y no se tambaleará como lo están haciendo las economías de algunos países potencias del mundo, y que para algunas de ellas lo peor está por venir.

Es más, Guerrero Rosas presume según sus amplios, muy amplios conocimientos en la materia de finanzas y economía, que para la próxima década, o sea, en los años 20s (veintes), nuestro país podría convertirse en potencia mundial, ah, por separado, en charla cafetera, el sábado en el Travel Odge, Don Pedro Dabdoub Dabdoub, destacaba el logro de su empresa sonorense Mirage a nivel nacional e internacional.

Su empresa de aires acondicionados tuvo destacada participación en la Expo Internacional celebrada en Monterrey la semana pasada, siendo ya calificada como la numero en crecimiento y calidad a nivel nacional y lider nacional en ventas, operando también en EEUU y en varios paises de Centro y SurAmérica, siendo acompañado por su equipo de primera mano y por su sobrino de oro, el Tony Dabdoub, por cierto, estupendo analista financiero igual que su tio Pedro

Según el conferencista televisivo, debido a la fuerza en la economía a nivel internacional, y toda vía más, según un semáforo que mostró allí a cerca de las economías de nuestro continente, de entre los países latinos según sus economías pone en semáforo rojo a Brasil, Argentina y Venezuela, en ambar pone a: Colombia y Chile, y en semáforo verde deja solito a nuestro México.

“Solo que la mera neta, en los bolsillos de nosotros los más pobres, esa verdad no se refleja ni se reflejará según Erick hasta la próxima década, así que amárrense los cinturones que aún habrá mucha, muchísima turbulencia en nuestros bolsillos estos próximos años”, lamenta Victor López.

“Pero, toda vía más, Erick pronosticó para la próxima grande nacional, el posible triunfo de un candidato independiente o de AMLO, ya que el hartazgo por los gobernantes actuales ya llevó a las mayorías a un punto de agotamiento, o sea, ya no dan más, ya no aguantamos más, y se hará presente y “requeté” presente el voto de castigo, o como lo llamó Erick Guerrero, el Voto de Hígado”.

Según Erick, AMLO sabe manejar a la perfección el voto de hígado y sabe mover a las masas y según, irá por todo.

El conferencista vino a Cajeme he hizo un desglose y conocimiento de causa de la economía mundial, tremendo, la mera verdad dio cátedra con una seguridad extraordinaria, “con los pelos de la burra en la mano” como luego decimos, o sea, con pruebas contundentes de sus propuestas basadas en números fehacientes y documentados.

Desde luego basados en razonamientos y propuestas de conocedores de la materia, con declaraciones públicas y hasta publicadas en los mejores medios informativos a nivel mundial, como los directores o gobernadores de los principales bancos de países potencias del mundo e inversionistas reconocidos internacionalmente.

Sostiene que gracias a ese gran trabajo hoy en día la economía de nuestro país es dijo, reconocida a nivel mundial como una de las más estables del mundo y que por ello algunos inversionistas extranjeros de los más importantes del mundo han puesto sus ojos en nuestro país, en nuestra economía y están invirtiendo su dinero poniendo toda la confianza en nuestro país.

“Lo mejor de esta historia que nos vino a plasmar a Cajeme Erick Guerrero, es que ya hay plena confianza en nuestro país a nivel mundial, ya existe plena confianza en la economía de nuestro país y eso puede derivar en la llegada cada vez de un mayor número de inversionistas extranjeros que vengan a poner sus empresas, sus fábricas, a nuestro país y a generar más fuentes de empleos bien remunerados, ojalá que también a nuestra ciudad”.

Pero, ¿y los grandes capitalistas de nuestra región?, se pregunta el columnista junto a Victor López, pues los empresarios de nuestra ciudad que no han confiado en nuestro país, ni estado, ni ciudad, ni región para iniciar una empresa o una inversión de su dinero generando mano de obra de aquí, ¿no es hora que también empiecen a confiar y a poner e invertir su capital aquí mismo?.

Cuántos de esos grandes capitalistas de esta región, han tenido que ver como sus hijos, nietos, sobrinos, familiares, etc. egresados de cualesquiera de las 19 universidades con que contamos aquí en Cajeme, se han titulado, hasta hecho especializaciones, maestrías etc. y han tenido que emigrar en busca de mejor suerte, o de conseguir un buen trabajo en otra región del país o hasta de fuera del país, por la falta de buenas fuentes de empleo?

¿Hasta cuándo o hasta cuanto más aguantarán callados señores empresarios cajemenses que no han confiado en su tierra para hacer un buen negocio o empresa en grande?

Se estima que alrededor de unos 2000 profesionistas egresan cada semestre de las diversas universidades de nuestra ciudad, y desde luego salen a buscar empleo, y saben qué? la gran mayoría no encuentran empleo aquí (ni bien ni mal remunerado) y tienen que emigrar o sumarse al comercio ambulante o, al comercio no organizado.

“Creo es hora de diversificar sus vidas y de diversificar sus fuentes de ingresos para ayudar, y poner su granito de arena para sacar adelante a nuestra ciudad, para detonar a la economía nuestra ciudad, ánimo, adelante caminante, sí se puede”, dice el buen Victor López.