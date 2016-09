Austero, será informe de Claudia Pavlovich

* Sólo logros y pendientes: Natalia Rivera…

* La Jefa de la Oficina del Ejecutivo informó que esta medida se adopta por estrategia de ahorro porque los recursos se deben invertir en las familias sonorenses donde se aprovechará el uso de la tecnología para tener ahorros y evitar el dispendio y los gastos excesivos en el cumplimiento de este protocolo de entrega de resultados del período 2015-2016

Hermosillo, Sonora (DP).- El I Informe de Gobierno que presentará la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, el próximo 13 de octubre ante el Poder Legislativo será austero donde sólo se hablará de los logros y pendientes, indicó Natalia Rivera Grijalva.

La Jefa de la Oficina del Ejecutivo informó que esta medida se adopta por estrategia de ahorro porque los recursos se deben invertir en las familias sonorenses donde se aprovechará el uso de la tecnología para tener ahorros y evitar el dispendio y los gastos excesivos en el cumplimiento de este protocolo de entrega de resultados del período 2015-2016.

Recientemente, la bancada del PAN en el Congreso del Estado en su posicionamiento a un año de Gobierno asegura que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano no puede hablar de grandes avances y de obras que reconocer y señalan como grave la inseguridad.

Fue el diputado de Agua Prieta Carlos, Fu Salcido, quien a nombre de su bancada en tribuna dijo ha transitado por un año completo de lamentaciones y justificaciones e insistió “que es tiempo suficiente para cumplir con el mandato constitucional de pasar por un proceso de planeación para la impulsar el desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de esta, todas las actividades de la administración pública estatal”.

“En materia de seguridad y justicia, nuestra entidad padece de una alza en los delitos como robos comunes que de enero a julio del 2016 se incrementaron en un 110%, respecto al año pasado; en robo a ganado un 154% y, un incrementos sustancial de homicidios dolosos, siendo Cajeme y Hermosillo los municipio que se ubican entre los 25 más violentos del país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto a la construcción de la obra C5i la consideraron costosa e insuficiente como estrategia para combatir la inseguridad, merece una consideración destinar 3 mil millones de pesos para crear un sistema estatal de video vigilancia; además el legislador calificó como “una campaña de desprestigio y golpeteo mediático a la oposición política y a la pasada administración, lo cuales no es admisible en un Estado democrático.

Agregó que con la entrada en operación en el estado del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que privilegia la investigación de conductas criminales y la presunción de inocencia de los imputados, que eliminó el modelo agotado del viejo sistema penal, herencia de los viejos regímenes políticos autoritarios, hoy se utiliza con falta de claridad y celeridad para sancionar los supuestos ilícitos investigados, para Acción Nacional -dijo- parecen justificaciones y pretextos ante la ausencia de resultados reales de gobierno y ponen en evidencia la intención de no tener contrapeso en el ejercicio de gobierno.

“Confiamos en que nuestra gobernadora velará porque la procuración de justicia en el estado de Sonora sea transparente, clara y atendiendo el precepto constitucional del respeto a los debidos procesos” y agregó que “de ninguna manera defenderemos o respaldaremos a ningún ex funcionario o funcionario público que se compruebe cometió un daño al patrimonio de los sonorenses, de eso, no les quepa la menor duda”.

La bancada del PAN reconoció y celebró “que el Gobierno del Estado haya gestionado la tarifa 1F para nuestros ciudadanos de todos los municipios y aquí cabe recalcar que seguiremos en la lucha para que la Comisión Federal de Electricidad, nos cobre tarifas subsidiadas todo el año y no sólo durante los meses de verano ya que en Sonora las condiciones climatológicas requieren que el apoyo sea efectivo y permanente.

Quedan muchos pendientes que la nueva administración tiene que resolver a los sonorenses que esperan un gobierno abierto al diálogo y a la crítica, por ello, sostuvo el legislador aguapretense, su bancada dará seguimiento a las acciones del Ejecutivo con disposición de colaborar en beneficios de los ciudadanos. Tomado de dossierpolitico.com