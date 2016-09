Marea Brava

Ni cuando pasó el Huracán Newton, hizo tanta turbulencia la marea en el mar, como la solicitud de desafuero que hizo un licenciado por ahí con fuero federal, contra el Diputado Federal Lic. Abel Murrieta Gutiérrez

Por Eduardo Flores

Ni cuando pasó el Huracán Newton, hizo tanta turbulencia la marea en el mar, como la solicitud de desafuero que hizo un licenciado por ahí con fuero federal, contra el Diputado Federal Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, ello para que se presente a dar una explicación sobre la documentación falsa que integró en la averiguación para despistar a la PGR sobre la supuesta responsabilidad que sobre cae también contra el ex gobernador Eduardo Bours.

Es de entender que esta solicitud pasa a una comisión de la propia cámara, obviamente es ella la que analiza inicialmente la pertinencia de la medida, y es la responsable de dar curso y hasta ahorita, es de conocerse que la Marea ya está Brava y cuando esto sucede……..!CUIDADO ABELITO!, si estas aguas no se calman, señal que jamás podrás ocupar la silla de Palacio Municipal en Cajeme………………

HABLANDO DE PERFILES, pero con calidad moral para ocupar un despacho de una alcaldía municipal, déjenme decirles que atinadamente escuche por ahí que Edna Molina se retira de Comunicación Social de Gobierno del Estado, pues los comentarios anuncian que podría decirse, ya es la candidata oficial a la Alcaldía por el municipio de Navojoa.

Hay que recordar que es muy amiga de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y nuestra primera autoridad, desde el inicio de su administración, dijo, “El cincuenta por ciento de las posiciones políticas serán para las mujeres en el próximo proceso electoral”. Con esto queda claro que las aguas del mar se volvieron transparentes para poder ver al interior, y parece ser que también viene como aspirante a la alcandía de Cajeme, nada menos, que la senadora Anabel Acosta, y para Guaymas, ya está programada otra mujer, así como para la capital de Estado también, y por cierto lleva apellido MAZON………………….SAQUEN CONCLUSIONES ANALISTAS………………………..

ES GRAVE LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN SONORA….El secretario de seguridad Pública Estatal, Adolfo García Morales, envió aproximadamente 100 elementos de la policía estatal de seguridad pública a Guaymas, por los hechos violentos, donde una mujer perdió la vida, al quedar en medio de un tiroteo producido al momento de un asalto a una camioneta de valores.

Trascendió que elementos federales de Navojoa, Obregón, Guaymas y Hermosillo, participan en la búsqueda del o los presuntos culpables. Mi pregunta es esta. ¿Si llegase a presentarse otro incidente de esta naturaleza en otro municipio, correrían estos mismos policías a iniciar la investigación de los hechos al lugar?…- ¿Tiene que pasar algo terrible para poder contar con presencia policiaca en los municipios?………………POR FAVOR…….Organicen mejor los recursos de Estados y Municipios, para contratar más y mejores policías, hay que entender que la inseguridad que se vive hoy en día, es la que nos tiene atrasados en todas sus dimensiones, pues los inversionistas que llegan no quieren poner en riesgo sus capitales en una ciudad insegura y se van. Ello origina que se incremente la delincuencia en nuestra sociedad, pues la falta de oportunidades orilla al hombre y la mujer a cometer actos fuera de la ley, lo cual daña principios y valores al interior de las familia, y nuestros gobiernos….. BIEN GRACIAS…………….

La Gobernadora Pavlovich Arellano y Maloro Acosta, ya andan arreglando las calles de Hermosillo, con recarpeteo y bacheo en sus principales vialidades…….. ¿Y cuándo vendrá a Cajeme?… Espero y no llegue tarde, porque me puedo quedar sin carro. Ya parece sonaja la suspensión de mi carro con tanto bache…Espero y nos haga justicia a los cajemenses, que también somos sonorenses……

El Secretario de Desarrollo Social de Sonora, (Sedesson), Rogelio Díaz Brown, y el titular de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios de Sedatu, César Octavio Castellanos Galdamez, estuvieron aquí en Ciudad Obregón, concretando acciones de vivienda que se realizan en beneficio de cientos de personas vulnerables. Lo cual dice mucho, pues ya son 2 mil 800 cuartos adicionales los que se suman a los ya entregados por parte de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante el primer año de su administración, y qué estos son gracias a sus gestiones ante el programa Sedatu Infraestructura 2016, esto se merece un aplauso, pues Rogelio no olvida que todavía hay bastante gente necesitada en Cajeme….Bien por él

