Politica Regional

¿Semana de cambios? En entrevistas previas a su primer informe de gobierno, el alcalde Manuel Ignacio Acosta dijo que tenía en cartera hacer algunos cambios a su equipo de trabajo, y en Cajeme Faustino Félix tampoco los descarta ahora que ya pasó la jornada de sus informes de gobiernos municipales en cuyos balances algunos de sus principales funcionarios salieron bien calificados, pero otros no…

!!Podria haber cambios por rumbos de Palacio Municipal la semana proxima!! Armando Alcala Alcaraz ya fue enterado de primera mano via Wasap. Fuerte la versión de que Ernesto Gándara dejará el Senado para irse como nuevo director de Turismo a nivel nacional, lo que se daria a conocer con otros cambios del gabinete federal

LOS QUE SE VAN.- En entrevistas previas a su primer informe de gobierno, el alcalde Manuel Ignacio Acosta dijo que tenía en cartera hacer algunos cambios a su equipo de trabajo. Dijo el pecado, pero no el pecador, como debe de ser, ahora que ya pasó la jornada de los informes de gobiernos municipales de Hermosillo y Cajeme en cuyos balances algunos salieron bien calificados, pero otros no –sobre todo aqui en Obregón–, podría haber cambios.

Como sea, por lo pronto se espera que para esta semana, que es la primera de su segundo año de gobierno, el Maloro dé a conocer lo relevos planea hacer para darle un nuevo impulso a administración, la cosa es que los que van a salir no lo saben, mejor para que no tengan que andar tomando pasiflorine, pero tambien en el gabinete estatal habria cambio y tal vez tambien en el equipo de Faustino Felix Chávez.

MUCHO APOYO.- Lo cierto, es que para este segundo año de gobierno, el Maloro va a contar con todo el apoyo de su vecina, se lo manifestaron clarito en su informe, y vaya que le hará falta porque el 2017 será de los años más austeros desde el punto de vista presupuestal, distinto en Cajeme, donde aun no se entienden del todo muy bien Claudia y Faustino, y el Tino con el Pano Salido de enemigo, peor aun.

De regatearse el apoyo federal y estatal al Maloro, ésto puede pegar en ramos claves como es la seguridad y los programas sociales, y el Tino sino tiene el apoyo del Gobierno del Estado la pasaria muy apretado, ahora será cosa de administrar bien y tocar muchas puertas, tanto en el palacio de junto como en la capital del país, además de las gestiones ante los legisladores para que aflojen presupuestos para la capital y Cajeme, con la mala suerte de que Manlio ya no es legislador federal.

Ya mas en lo local, en esto de que podria cambios por rumbos de Palacio Municipal la semana proxima, Armando Alcalá Alcaraz ya fue enterado de primera mano via Wasap, que si bien es cierto Don Faustino Félix Escalante ha sido, sigue y seguirá siendo muy respetuoso de las decisiones que tome su hijo, el alcalde FFCH.

El mensaje se lo hizo llegar uno de los mejores amigos de Don Faustino, que todas las mañanas, tempranito, toma cafe con el y siempre ha sido uno de sus brazos fuerte en campañas, era el segundo hasta que Jose Oscar González Astorga dejó este mundo tras luchar valientemente con penosa enfermedad, ha, por cierto, hasta el mismito Rodolfo Cruz Ceballos esta muy decepcionado del trabajo de varios funcionarios municipales, por lo que nos dijo que el Tino bien haria en darse una sacudida a su gabinete.

Entre tanto, y en mas de cambios, pero de corte nacional, Hilario Olea reporta que anda fuerte la versión de que Ernesto Gándara dejará el Senado para irse como nuevo director de Turismo a nivel nacional, lo que se daria a conocer con otros cambios del gabinete federal, de ser cierto, entonces casi obligaría al Secretario de Hacienda, Raúl Navarro, a tener que ir a levantar la mano en el Senado porque es su suplente, por lo pronto esto se mueve a nivel de rumor, pero dicen casi es un hecho.

Sin duda que esto le puede dar una buena proyección nacional al Borrego, que dicho sea de paso el Turismo es un rubro que conoce muy bien la familia Gándara Camou, pero ya veremos, no hay que adelantar vísperas, pero si esto se confirma, y si Manlio Fabio Beltrones le hubiera aceptado al Presidente la Secretaria de Desarrollo Social, pues Sonora tendria dos Secretarios, pero bueno, de aceptar el Borrego, quien saldria perdiendo seria la gobernadora Claudia Pavlovich, pues se quedaria sin uno de sus mejores funcionarios.

APRETANDO DURO.- Tal y como lo advirtió la Gobernadora Claudia Pavlovich, en Guaymas las corporaciones policiacas están buscando hasta por debajo de las piedras a los criminales que asaltaron un carro de valores y dejaron como saldo una joven madre muerta y a varias personas heridas, a dos de ellos ya les tuvieron que amputar una pierna, hay mucha indignación en el puerto por este hecho y más por la indiferencia que ha mostrado el alcalde Lorenzo de Cima. Si los delincuentes no lograron escapar de la región tarde que temprano los van a localizar, porque van con todo.

NUEVAS DENUNCIAS.- Se acerca el primer informe de la Gobernadora y por lo mismo no se extrañen si por estos días la Fiscalía Anticorrupción da a conocer nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios padrecistas, ha trascendido de que ya están listos varios expedientes y solo es cosa de amarrar bien los detalles para evitar que puedan safarse con otra tanda de amparos, que es el recurso más socorrido de los colaboradores de Guillermo Padrés para safarse de la mano de la justicia.

Porque en este momento ya casi llegan a 200 amparos los tramitados, de esos el diez por ciento los ha pedido el exgobernador, ahora hay que esperar para cuando se deciden dar a conocer estas órdenes de aprehensión, porque a la gente le urge ver que la ley si está apretando el lazo, y precismente ayer martes estuvo aqui el Secretario de la Contraloria, Miguel Angel Murillo Aispuro, quien a pregunta expresa de los reporteros, repitio lo que ha venido repitiendo en los ultimos meses: Impunidad para nadie.

QUE VIVA YO.- El que se voló la barda en las ceremonias del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, fue José Eduardo Rovirosa, Alcalde de Macuspana, Tabasco, quien dejó a todos con el ojo cuadrado cuando en forma por demás cínica se incluyó dentro de la lista de los héroes de la Patria, al dar el grito desde palacio municipal, ya que luego de vitorear a los héroes nacionales exclamó : ¡Viva el hombre que por cuarta vez da el Grito desde este balcón! Busquelo en redes sociales.

O sea el bato dijo prácticamente ¡Viva yo! Se ve que no pudo aguantarse para presumir que repetía al frente del ayuntamiento. Con esto se suma a la fauna política como el caso del alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, quien presumió que había robado, pero “muy poquito”. Y en lo local, brillantes, ordenados y muy concurridos los Informes de la Comisaria de Cocorit, Marielos López Garcia, y de Esperanza, Rubén Bojórquez Salas, y de inmediato sus respectivos Gritos de Independencia, ambos con la presencia de Nicolás Campas Romero, Director de Comisarias y Delegaciones de Cajeme. ¡¡¡ESTAN ESTAFANDO!!! Aguas, porque parece que llegó a Sonora una banda que se dedica a estafar incautos en los cajeros automáticos alterando el equipo robando las claves y clonando las tarjetas. Esta amarga experiencia la vivió el fin de semana en Hermosillo una jovencita que llegó al cajero del Bancomer del Fraccionamiento Las Quintas, el que está por el Periférico. Al parecer la joven no podía retirar dinero y un tipo de “acomidió” a ayudarle porque le dijo que tenía que limpiar la máquina primero.

El caso es que le clonaron la tarjeta y como ya sabían el NIP se la dejaron vacía, le robaron algo así como 80 mil pesos que tenía en su cuenta de ahorros, se ve que están en complicidad con empleados del banco, porque de inmediato pudieron sacar todo el dinero, cosa imposible cuando uno quiere hacer retiros en fin de semana, de modo que aguas, no los vayan a llevar al baile, ah, y de bailes, pero populares, de nuevo marcado éxito del joven empresario del espectáculo, Jorge Armenta Avalos, quien tuvo lleno completo en el “Baile de las Fiestas Patrias” en la cancha de Esperanza, el pasado sábado.