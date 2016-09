Sonora, entre el PRI y el PAN no se notó la diferencia, a un año del gobierno del Claudia Pavlovich

El pasado 13 de septiembre; al cumplir su primer año como gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano la realidad en el estado dista mucho de lo que se pretende hacer creer con campañas en medios de comunicación nacionales y de la capital Hermosillo.

Empeñada en encarcelar al panista Guillermo Padrés Elías se ha distraído en esa tarea. Es cierto, Padrés Elías puede ser un presunto delincuente; pero, el despilfarro o el descaro con el que el que fuera mandatario estatal se desenvolvió durante seis años pudo haber sido probado sin tanta necesidad de “aspavientos” periodicazos o filtraciones.

Sin embargo, Al cumplir sus primeros como la única gobernadora en el país, Pavlovich Arellano continúa enfrascada en una guerra frontal en contra de quienes integraron la pasada administración.

La estrategia más utilizada para validar a un nuevo gobierno es casi siempre, culpar a los antecesores. En el caso de Pavlovich Arellano, se optó por la persecución de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración del panista, Padrés Elías, hasta el momento a la Fiscalía Anticorrupción creada por la gobernadora para perseguir esos supuestos delitos, ha mostrado falta de contundencia que, sin duda, crea incertidumbre y desencanto entre los sonorenses.

Esa falla, se justificó cuando Pavlovich exigió a las autoridades federales que aceleraran las indagatorias para castigar a su antecesor por el supuesto de haber cometido delitos del fuero federal.

La interrogante aquí es ¿por qué no ha actuado en contra de su antecesor y sus presuntos cómplices? Si como se dice, el gobierno panista violó leyes y cometió delitos, si saqueó las arcas estatales ¿por qué no se ha actuado en consecuencia? Necesariamente tuvo que haberse cometido delitos del fuero local.

En su cruzada contra la corrupción, el gobierno de Sonora ha dejado fuera a quienes militan en su partido (PRI) no es que se trate de asumir la defensa de los panistas o de quienes trabajaron en el gobierno de Guillermo Padrés, simplemente se trata de que la Ley y su aplicación sea igual para todos.

Resulta inconcebible que ex alcaldes priístas o panistas como Javier Gándara Magaña, ex alcalde de Hermosillo y quien fabricó una desproporcionada deuda, dejando al borde de la quiebra al ayuntamiento de la capital sonorense.

Hasta la fecha, alcaldes del PRI como del PAN, han sido dejados al margen de las averiguaciones de la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Odracir Espinoza Valdez.

Un ejemplo claro que genera la percepción de que la cruzada anticorrupción no pasa más allá de una cacería de brujas es la aparente protección de quien fuera presidente municipal de Navojoa y también ex sub secretario de Gobierno, Alberto Natanael Guerrero López, conocido como El Pitillo es el más claro ejemplo de la indecisión al aplicar la Ley, si bien es cierto el supuesto enriquecimiento de quien fuera alcalde de la también llamada Perla del Mayo se basa en presunciones, también es verdad que existen indicios de que durante su gestión en el ayuntamiento navojoense, Guerrero López acrecentó su patrimonio; según algunos medios, alias El Pitillo se convirtió en propietario de un diario que hoy circula de manera gratuita en Hermosillo.

También, de acuerdo con publicaciones periodísticas, Guerrero López posee ranchos, terrenos, lujosas casas e incluso en donde está la sede del periódico La Verdad en Navojoa, el predio aparece como propiedad de su madre.

A pesar de las presunciones y la duda, Pavlovich Arellano le dio empleo al nombrarlo subsecretario de gobierno definitivamente, a un año de haberse convertido en la primera gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich se encuentra en una disyuntiva, busca entre aplicar la Ley para ganar gobernabilidad, o seguir hacia enfrente, empero, hasta la fecha, parece que no ha encontrado la respuesta.

No se trata simplemente de encarcelar a un ex funcionario o a un sujeto detenido con hieleras repletas de dinero, el asunto va más allá y no es menor.

Seguramente, los sonorenses confiarían más si la gobernadora, al igual que un buen juez, hubiera empezado por limpiar su casa, dicen que al igual que sus antecesores, la nómina estatal está saturada con empleados de confianza, aseguran que “es el pago a favores recibidos durante la campaña”; se comenta que entre las decenas de “nuevos funcionarios” supuestamente hay cuotas para “periodistas” de Hermosillo y dirigentes de partidos partidos políticos.

Definitivamente, se advierte que en 2019, que con la misma vara con que midió serán medidas las acciones y los actos de Pavlovich y su gobierno, Sonora, vive hoy, su primer año sin Guillermo Padrés y no el primero de Claudia Pavlovich como gobernadora, perdió el tiempo en una cacería de brujas que no deja nada aunque los panistas se ganaron la imagen de ladrones y soberbios, hoy, quien puede decir que los del Sonora que dicen juntos que pueden más no repiten las mismas actitudes o presuntamente cometen las mismas faltas, entre el PRI y el PAN no se notó la diferencia, hay en su gabinete claras señales de un presunto conflicto de interés pero no lo ven y apenas, son un poco más de 365 días sin Padrés. Tomado del ObservadorDiario.com