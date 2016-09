Politica Regional

Crece empleo en Sonora; esperan se mantenga. De acuerdo con analistas, se espera que este cierre de año cierre ligeramente por encima de los 20 mil nuevos puestos de trabajo. Luego de una tendencia a la baja entre 2013 y 2014, el año pasado el empleo comenzó a ser mas dinámico para cerrar en 13 mil 534 puestos formales; en lo que va de este año las cifras del IMSS indican que se han agregado al mercado de trabajo 15 mil 644 personas… La tasa de interés, del Infonavit, del 12%, es mas alta que la que cobra la banca, buscando la CTM que baje al menos al 8% buscándose también “un traje a la medida de cada trabajador, no es que no quiera pagar, es que muy elevada la tasa de interés”, demanda Fernando Millán, como también demandaron en la reunión nacional de Campeche, cambios al esquema del Mejoravit y de que ya entre a Sonora el Arrendavit… Como un absurdo calificó ayer el investigador ambientalista Rodrigo González Enríquez, la acusación de que instiga la oposición de los yaquis al gasoducto para obtener dinero a cambio de sugerirles que abandonden esta postura

Con un crecimiento del 3.2% en el ultimo año, el empleo en Sonora comienza a recuperarse en el Estado, y se espera que de continuar esta tendenciam el año cierre ligeramente por encima de los 20 mil nuevos puestos de trabajo, segun analitas sonorene, lo que si duda es una excelente noticia de inicio de semana y ante la mala noticia financiera de ayer lunes enque el dolar llego a los 20 pesos.

Luego de una tendencia a la baja entre 2013 y 2014, el año pasado el empleo comenzó a ser mas dinámico para cerrar en 13 mil 534 puestos formales; en lo que va de este año las cifras del IMSS indican que se han agregado al mercado de trabajo 15 mil 644 personas, bueno, segun en mismo estudio, la gran mayoria de esos nuevos trabajosn ha sido en el norte de la entidad, de Guaymas “hacia arriba”.

De acuerdo al estudio publicado ayer por un medio de circulación estatal, los sectores que mas puestos de trabajo han generado son la industria manufacturera de exportación del 3.2% a julio de 2016, el sector comercio y servicios con 3.3% y la construcción con un 4.2% a la misma fecha, bueno, que mas quisieramos que los crecimiento fueran por encima del 5%, pero para el 2017 eso pudiera lograrse con todo y los malos augurios del Presupuesto Federal.

A pesar del aumento en las cifra de empleo en Sonora, la entidad guarda el quinto sitio entre los estados de la frontera del norte de Mexico en este indicador, donde solo superamos a Tamaulipas y somos rebasados por Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, segun Marco Antonio Córdova Gálvez, experto en economia y finanzas, quien espera para este año un crecimiento del PIB estatal entre el 2.5y 3%, que, de darse, impulsaria la generación de empleo por arriba de los creados el año pasado.

Respecto a los salarios, si bien tuvieron un incremento cercano al 5% entre 2015 y 2016 al ubicarse en 272.15 pesos diarios en promedio, es el mas bajo entre los estados fronterizos, ah, por cierto, a este respecto, la CTM en Sonora viene impulsando el esquema alemán de la Educación Dual que promueve una mejor capacitación laboral para lograr una mayor productividad de los trabajadores y en consecuencia mejores percepciones económicas, y creanme que este novedoso esquema vendrá para quedarse en Sonora.

Precisamente la semana pasada, en Campeche, lo mas granado de la CTM nacional se reunió con el Director General del Infonavit, David Penchina, para revisar diversos esquemas y programas, sobre todo financieros, que no han sido del todo positivos para los trabajadores y, en ese sentido, el Senador y lider nacional cetemista, Carlos Acevez del Olmo y Alejandro Carrillo Zavala, representante del CEN cetemista ante el Consejo Consultivo del Infonavit, tras escuchar los reclamos de los representantes obreros, solicitaron a Penchina dar respuestas claras y concisas en posteriores runiones.

La comitiva sonorense, de ocho delegados cetemistas ante el Infonavit de Sonora, fue encabezada por su dirigente estatal Javier Villarreal Gámez, siendo acompañado por Manuel Montaño Gutierrez e Ignacio López, a quienes les dio mucho gusto la presencia de su paisano sonorense, y gran amigo, Ricardo Acedo Samaniego, lider nacional del STIRT, quienes se tomaron una foto con el comentarista de Tele y Radio Fórmula, el señor Renteria –”El Cristalazo”–, invitado especial a ese evento de Campeche, tierra, por cierto, de Panchito González Bolón.

Son varios puntos de inconformidad que presentó la delegación sonorense, entre ellos el que haya una revisión exahustiva de las empresas promotoras de viviendas y que ninguno de sus empleados, sobre todo los de venta, porten el logotipo del Infonavit en sus camisas, ya que los trabajadores se confunden y a vecez son engañados y hasta timados.

Tambien que haya reconsideraciones para con aquellos trabajadores que contando con altos salarios en esquis empresas de repente son recortados y que al volver a encontrar trabajo pueden recibir sueldos mas bajos, pero el Infonavit les sigue cobrando como si nada hubiera pasado, como tambien reducir la alta tasa de interés del 12% a al menos un 8%, pues a la gran mayoria de los derechohabientes no les alcanza a pagar su mensualidad.

Tal tasa es mas alta de la que cobra la banca, de un 8%, buscando, como dijo en la conferencia de prensa de ayer, “un traje a la medida de cada trabajador, no es que el trabajador no quiera pagar, es que muy elevada la tasa de interés, del 12%”, el ingeniero Fernando Millán Harrison, Secretario General de la CTM y dirigente sindical de Gamesa, como también se demandaron cambios al esquema del Mejoravit y de que ya entre a Sonora el Arrendavit.

En otros asuntos, como un absurdo calificó ayer el investigador ambientalista Rodrigo González Enríquez la acusación por parte del alcalde Faustino Félix Chávez, en el sentido de que él, RGE, instiga la oposición de los yaquis al gasoducto para obtener dinero a cambio de sugerirles que abandonden esta postura. La declaración del alcalde FFC fue hecha poco después del desfile del 16 de Septiembre a un grupo de reporteros de los medios locales.

“No tiene sentido, yo no soy el que decide por la etnia, yo les doy asesoría técnica y hay un bufete jurídico muy prestigiado que les da la asesoría legal; pero son ellos, los yaquis, quienes toman las decisiones como siempre lo han hecho”, aclaró, destacando lo paradójico de la acusación pues él asesoró al movimiento “No al Novillo”, opositor al acueducto “y expuse todos los daños ambientales que tendrá esa obra”.

“Nadie puede decir que pedí dinero al gobierno de Padrés para cambiar de opinión, y ellos lo saben; pero ahora me acusan de eso porque a toda costa quieren que pase el gasoducto por comunidades yaquis a sabiendas de que eso implica un grave peligro”, explicando que el gasoducto atraviesa comunidades o pasa muy cerca de ellas, incluyendo centros ceremoniales, corrales de ganado y escuelas.

Una escuela está situada a 600 metros del gasoducto y una explosión de éste tendría impacto en tres kilómetros a la redonda, por lo que podría ocasionar una tragedia mayor que la de la Guardería ABC, expuso, lamentando que quienes trazaron la ruta del gasoducto por las comunidades yaquis lo hicieron desde un escritorio y no tomaron en cuenta todas las comunidades a las que se expone, añadió.

Recientemente, dijo, un grupo de yaquis de Belén manifestó su oposición y el abogado de la empresa constructora habló con ellos acompañado del gobernador tradicional. “A él yo le pagué para que permitiera el paso del gasoducto, así que reclámenle a él”, les dijo mientras el gobernador permanecía callado.

Rodrigo González aclaró que las asesorías a los yaquis como las que dió al movimiento “No al Novillo” son a título personal, no como investigador del Itson, y que no es la primera vez que le atribuyen responsabilildad en la oposición al gasoducto. Han echado por delante a César Cota Tórtola, activista del PRI en la etnia yaqui, para acusarlo por lo mismo que ahora lo acusa el alcalde FFC.

Difaman y no muestran ninguna prueba de lo que dicen, expresó.

“Uno es técnico y debe exponer la situación y los riesgos como uno las percibe; sería una falta de ética negar la asesoría que me piden o conducirme por interés material”. Y la asesoría legal a los yaquis la otorga la ONG Sierra Madre, con sede en Chihuahua, reconocida internacionalmente por su férrea defensa de las comunidades indígenas del país, expresó.