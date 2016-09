Pavlovich urge a perfeccionar ley de amparo; es necesario reformar, asegura

* La gobernadora critica que este recurso sea aprovechado por Padrés Elías y exfuncionarios para evadir la justicia

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano coincidió con la bancada priista en el Congreso de Sonora sobre la urgente necesidad de perfeccionar la Ley de Amparos para evitar que este recurso sea aprovechado discrecionalmente por los exfuncionarios del sexenio panista de Guillermo Padrés Elías, sujetos a procesos penales por supuestamente haber incurrido en actos de corrupción.

El Poder Legislativo local aprobó por mayoría la propuesta del diputado priista David Palafox Celaya de enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que se analicen las reformas recientemente aprobadas a la Ley de Amparos para evitar que esta figura jurídica sea utilizada sistemáticamente para evitar sanciones penales o administrativas, entorpeciendo la procuración de justicia en detrimento del interés común de la sociedad.

La mandataria estatal, Claudia Pavlovich, respaldó esta propuesta al asegurar que ya “perdió la cuenta” de cuántos amparos les han concedido los juzgados a los sospechosos de haber defraudado la confianza de los sonorenses con malos manejos en el ejercicio de los recursos públicos.

“Lamentablemente ya no sabemos cuántos amparos se han otorgado (a exfuncionarios y al propio Guillermo Padrés), perdí la cuenta, mi labor es trabajar por los sonorenses, y a las fiscalías les corresponden las investigaciones; sí me uno al exhorto porque hay que ser muy claridosos en cuándo se otorga el amparo, con qué criterios, cuántas veces, en qué casos y por qué. Hay demasiados amparos otorgados —yo creo que es lo que piensa mucha gente— porque solamente a quienes tienen mucho dinero les otorgan el amparo, porque nunca he visto que alguien que robe arroz o frijol se le otorguen 40 amparos”, declaró la gobernadora.

Claudia Pavlovich recordó que cuando asumió el cargo prometió a los sonorenses que los exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción no iban a disfrutar tranquilamente de los recursos económicos que se llevaron.

“Hay leyes perfectibles (Ley de Amparos) y tenemos que hacer algo al respecto. Es necesario reformar, desde mi punto de vista y sobre todo también como abogada, pues no es posible que les concedan amparo tras amparo, quiere decir que aquel con muchos recursos y dinero puede tener una vida tranquila. Les recuerdo algo y se los cumplí: prometí que no iban a estar tranquilos quienes le fallaron a los sonorenses, y no están tranquilos, porque unos andan huyendo, otros amparados, eso ya es justicia de alguna manera”, agregó.

Cabe mencionar que en lo que va del año, Guillermo Padrés ha solicitado más de 26 amparos en el fuero común, federal y administrativo.

