Politica Regional

El empresario Rodrigo Bours Castelo se presentó la mañana del viernes 15 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Comun aqui en Cajeme, tras platicar por teléfono con Odracir Espinoza, para solcitar que se investigue a empresas y ciudadanos que podrían cometer actos de corrupción con el Gobierno del Estado y el Municipal, “aguadeánadole” la fiesta a varios funcionarios que andaban muy “patrios” por eso de los festejos del 15 y 16.

La solicitud, explicó el empresario y ex precandidato priiista en el proceso interno de su partido en el 2016, en su página de Facebook, que esto era para “tomarle la palabra” al Fiscal Anticorrupción del Estado, Odracir Espinoza quien ha invitado a la ciudadanía a coadyuvar en la tarea por tener más honestidad en los gobiernos estatal y locales, bueno, y es que ahorita solo ha jalado a los ratas y bandidos funcionarios neo-panistas.

El agente del MP Ramón Barrios Espinoza, de la Unidad de Atención Temprana de la PGJE, atendió a Bours Castelo, bueno, y es que hasta horita, Odracir solo ha jalado a los ratas y bandidos ex funcionarios estatales neo-panistas (“nunca han sido, ni son panistas”, recuerdo que hace meses nos los diria en el Vips, el Licenciado Carlos Amaya Rivera), ah, tambien Aracely Martinez ha coincidido varias vecez en ello.

Poco después el mismo Rodrigo describió así el motivo de la solicitud y los casos que en particular le interesan. Cita textual:

“Hoy viernes aproximadamente a las 9 AM por invitación vía Twitter del fiscal anticorrupción Odracir Espinoza me estaré presentando ante el MP de esta CD en calidad de coadyuvante por presuntos actos de corrupción durante las actuales administraciones.

“Haciendo uso de mis derechos y bajo la nueva tónica de los juicios orales y públicos, estaré transmitiendo en vivo mi declaración esperando la sigan y sea del interés de todos ustedes”.

“Los temas a tratar serán:

a) La Concesión de las nuevas licencias de conducir.

b) La concesión del contrato de los desayunos escolares en el Estado.

c) La visita del Alcalde FFCH a España y el contrato para TECMED para la recolección de basura en Cajeme y,

d) La concesión de los parquímetros a Arbella Parking en Cajeme.

Podríamos tratar otros temas pero creo que, para empezar es suficiente”.

Ya por separado, el mismo Rodrigo Bours comentó en cortito, aunque dio un adelanto en su cuenta peronal de Facebook, que por eparado presentaria otra demanda ante la Fiscalia Antocorrupción, solicitando información para ver en los términos legales el contrato, por escrito, del ex empresario sinaloense Juan Carlos Rodriguez Esparza, mediante el cual habria rentado por dos horas y con un costo de 300,000 pesos, una pantalla gigante utilizada en el informe del viernes en el teatro del Itson.

En otros asuntos, “el giro que dicen ha dado la investigación sobre la Guardería ABC es una buena vacilada, ¿no?”, afirma el diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado cuando ocurrió la tragedia y quien tuviera a su cargo las primeras investigaciones, pero bueno, tal sarcasmo no es propio de un hombre quien en campaña llevó el slogan de “hombre de ley”.

“El expediente del caso lo tuvimos por 14 días y la Procuraduría General de la República lo ha tenido durante 7 años; ahora dicen que engañamos a la PGR cuando ésta no ha dicho nada, lo dicen otros”, añade. Son intereses de un grupo político, no de los socios ni de los padres, reitera, si, señor diputado, sea lo que sea, pero usted como abogado y legislador debe enfrentar con la ley en la mano toda acusación.

Murrieta considera que esta nueva versión, ventilada por el abogado defensor de los socios de la Guardería y por los padres de las víctimas, es una manipulación inducida por “alguien que sabe manejar la tenebra y trata de perjudicar al ingeniero Eduardo Bours, no a mí”.

Refiere que hay un peritaje pagado y aceptado por el IMSS donde se expusieron las fallas que ocasionaron el incendio y ese peritaje ratifica la versión de la Procuraduría Estatal a su cargo en el 2009. “Los criterios que utilizamos entonces fueron avalados por el juez; nos acusaban de favorecer a los dueños y ahora de perjudicarlos, qué curioso ¿verdad?”.

En asuntos mas sanos y de respeto, con el fin de llevar agendas conjuntas en beneficio del gremio periodístico del Sur de Sinaloa y del Valle del Yaqui, integrantes de las asociaciones de periodistas de ambas regiones, se reunieron en las instalaciones de la Casa Club de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui que cuenta con aire acondicionado gracias al minisplit de 2 tns. que donara el entonces diputado Antonio Valdez Villanueva.

En el encuentro profesional se expusieron temas de los periodistas en relación a las políticas laborales, de Seguridad y capacitación asi como la necesidad de impulsar una ley de protección de periodistas como la que se tienen ya vigentes en Guerrero y en el Estado de México, por cierto, hace vaeias semanas, los directivos de esta Asociacion habian estado de visita en Los Mochis siendo atendidos por los colegas del lugar.

Los riesgos crecientes a los que están sometidos los periodistas obligan a fortalecer la unión de los diferentes grupos, asociaciones y colegios que representan a este sector de la sociedad, afirmó Alejandro Robles Ruiz. “Debemos fortalecer el principio de que cualquier amenaza o daño que se haga a un periodista, se le hace a todo el gremio y como gremio debemos responder”, comentó el presidente de la APVY.

El Presidente de la Asociación de Periodistas de los Mochis, Edgardo Vázquez Mungarro y el tesorero Pedro Álvarez Félix resaltaron la organización que tienen los periodistas de la APVY, que encabezan Alejandro Robles Ruiz, Eduardo Flores y Yahaira Bracamontes, por buscar beneficios para el gremio periodístico de esta región.

Ah, por cierto, se nos ha pasado comentar el noble gesto del ex diputado, ex dirigente cetemista y actual Secretario General del Sindicato Textil (CTM), Antonio Valdez Villanueva para con el compañero reportero grafico de conocido matutino local y destacado integrante de nuestra querida APVY, Bernardo Hidalgo, a quien a petición de varios compañeros le pagó los gastos funerales de su señora madre en dias pasados.

Resulta que el mismo dia, en Funerales Misión –de la Hidalgo–, Jefe Toño acompañaba a los deudos de una socia de la Fraternidad Plano Oriente que era velada en una de las capillas ardientes cuando se le acercó un compañero de medios para saludarlo, y ya entre platica y platica salió la dificil situación por la que se encontraba el compañero Bernardo Hidalgo para solventar el gasto funerario, a lo que Toño de inmediato ordenó a la Funeraria le pasaran la cuenta.

Pocos hombre con Toño Valdez, siempre solidario en situaciones dificiles por las que atraviezan compañeros de distintos medios, ah, por cierto que en dias pasados en el Travel Odge Cafe, nos decia que al mediodia del dia que el huracán “Newton” entraria por las costas de Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil habia informado a las empresas maquiladoras que el meteoro entraria por rumbos del Municipio de Hermosillo, de ahi que no hubo necesidad de cancelar los turnos de noche de tales empresas chinas.