Celebra Gobernadora Pavlovich Grito de Independencia con miles en Hermosillo

Hermosillo, Sonora, septiembre 15 del 2016.- Ante miles de sonorenses, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó el tradicional Grito de Independencia, en celebración del 206 aniversario de aquella madrugada histórica del 16 de septiembre de 1810, que inició la lucha por la libertad de los mexicanos.

Desde la tarde del 15 de septiembre, familias enteras llegaron a la Plaza Zaragoza en Hermosillo, para disfrutar de la música regional y mexicana de los artistas que se presentaron en los distintos escenarios alrededor de Palacio de Gobierno, además de disfrutar los distintos antojitos mexicanos que se ofreció en los diferentes stands.

Fue alrededor de las 21:30 horas que la Gobernadora Claudia Pavlovich, acompañada de su esposo Sergio Torres Ibarra, y sus hijas, Claudia, Ana y Gabriela, recorrió el área de Palacio de Gobierno y saludó a familias, niños y niñas, que disfrutaban de la festividad patria.

Al arribar a Palacio de Gobierno, esperaban a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, niños que habitan la Casa Hogar Unacari, Casa Hogar Temporal Jineseki y Centro San Bernardo, quienes celebraron una fiesta mexicana en el patio central y convivieron con ella.

“Así debe de ser, así quiero que siga siendo siempre, aquí no hay lugares, aquí todos están donde mejor les parece, me gusta mucho la convivencia con los niños, aquí hay deportistas destacados, niños destacados, de algunos albergues, están disfrutando de juegos infantiles y sobre todo afuera, estuve conviviendo con la gente en la plaza, llegué a convivir un rato con ellos, la verdad la gente está contenta, está disfrutando de este día”, expresó la Gobernadora Pavlovich.

Fue a las 22:30 horas que inició la ceremonia oficial, la Gobernadora Claudia Pavlovich, recibió el Lábaro Patrio por parte de elementos de la escolta de la Cuarta Zona Militar y se dirigió al balcón del Salón Gobernadores para entonar los gritos de independencia y ondear la bandera, ante miles de sonorenses que orgullosos celebraron esta tradicional fiesta.

Cumpliendo con el protocolo, la Gobernadora Pavlovich regresó la Bandera a integrantes de la 4/a Zona Militar para luego presenciar los juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo durante alrededor de 15 minutos.

En esta gran celebración mexicana la Gobernadora Claudia Pavlovich estuvo acompañada de su madre Alicia Arellano de Pavlovich, el Presidente del Congreso del Estado, Jorge Luis Márquez Cazares; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez; el Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; el General de División P.A.D.E.M.A. Miguel Enrique Vallín Osuna, Comandante de la Región Aérea del Noroeste.

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Norberto Cortes Rodríguez, Comandante de la 4/a Zona Militar; Almirante CG. PH. DEM, Anselmo Díaz Cid, el Comandante de la 4/a Región Naval; el General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Juan Osuna González, B. A. M. No. 18, así como funcionarios e invitados.