Cajeme avanza con Faustino Félix

“Hay mucho qué hacer, poco dinero y poco tiempo para hacerlo, pero eso ni nos paraliza, ni nos tiene cruzados de brazos”, aseguró el alcalde Faustino Félix Chávez.

Al rendir su primer informe de trabajo, el Presidente Municipal dijo que en estos primeros 365 días de gobierno ha tomado decisiones difíciles porque fue electo para ayudar a que las cosas buenas sucedan no para cuidar su imagen, ni su popularidad.

En la sesión solemne de Cabildo celebrada en el Teatro del Itson y ante la presencia del procurador general de justicia, Rodolfo Montes de Oca Mena, representante personal de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Félix Chávez destacó los logros más importantes de su gestión entre los que destacó un riguroso plan de austeridad, ahorro en gasto corriente, saneamiento financiero en las dependencias gubernamentales, así como las inversiones en obra pública en materia de agua potable, pavimento, vivienda, entre otros.

El Presidente resaltó el gran apoyo recibido por la Gobernadora de Sonora “porque a pesar de la difícil situación financiera que atraviesa el estado no se olvida de Cajeme”, dijo.

Faustino Félix Chávez reconoció que el municipio vive un serio problema de seguridad pública con el regreso de la violencia producto del consumo y tráfico de drogas.

“La seguridad es nuestra prioridad, y no vamos a descansar hasta que el temor de andar en las calles no sea del ciudadano, sino de los delincuentes”, expresó.

Durante la lectura del documento que plasma las acciones más importantes en materia de desarrollo social, crecimiento económico, combate a la pobreza, vivienda e infraestructura productiva, el presidente municipal mencionó que en el tema de la basura se hizo el esfuerzo por concentrarse en reducir costos e incrementar las frecuencias para ofrecer a la sociedad el servicio que demanda.

“He de subrayar que presentamos la propuesta con el único propósito de ofrecer a los ciudadanos la calidad que exigen y el servicio que se merecen en la recolección de basura”, dijo.