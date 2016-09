Guillermo Padrés juega su resto

COMO EN LA BARAJA, al final del juego, cuando uno juega su resto que es lo que le queda arriba de la mesa, así veo las diferentes estrategias de Guillermo Padrés a un año de haber perdido la continuidad y tranquilidad transexenal.

Por ello no extraña que el senador Héctor Larios haya solicitado a Luis Felipe Bravo Mena, titular de la Comisión Anticorrupción del PAN, que en el caso del ex gobernador realice una investigación “a la ligera”.

“La comisión tiene que hacer un esfuerzo por allegarse los elementos que le permitan determinar si Guillermo Padrés intervino en actos de corrupción o no, aunque eso va a ser difícil porque la Comisión Anticorrupción no tiene muchas facultades para allegarse elementos de convicción”, dijo en entrevista.

Y Pancho tiene razón. ¿Cómo le va a hacer Luis Felipe Bravo Mena para asegurarse pruebas de la actuación negativa de Padrés?, ¿le pedirá pruebas a la Fiscalía Anticorrupción?, no creo. ¿Acaso se regirá por los señalamientos de los medios de comunicación?, no creo pues los consideran sesgados, de allí los señalamientos de la diputada Célida López al defender este martes la figura del ex gobernador y tachar a la prensa de vendida.

¿Les preguntará a los directivos del PAN estatal y municipal, viejos y nuevos?, es una opción, pero conociendo filiaciones, por supuesto que Padrés va a resultar un santo, una víctima, un perseguido político como señala la señora esposa del ex secretario de comunicación, Jorge Morales.

E insisto en que la estrategia padrecista –quien hizo a un lado, como puedo ver el aspecto legal pues ya no aparece su abogado–, está bien diseñada y manejada en buen tiempo pues el trabajo de esa empresa que de seguro contrató para el tratamiento en prensa de su caso, lo primero que busca es meter la duda en la mente de la población… Y de la prensa.

Lo manejan en dos vertientes, con puntos de apoyo con legisladores representantes y por el otro, con el apoyo de redes sociales que están a todo lo que dan, al menos en apariencia pues ya ve usted que dicen tener muchos seguidores en Facebook y en realidad son seguidores comprados.

El hecho es que lo más preocupante para Guillermo Padrés es sin duda alguna el trabajo relacionado con Luis Felipe Bravo Mena. Sin duda alguna, en primer orden.

En segundo será la espada que pende él por el anuncio que acaba de hacer la PGR en el sentido de que están a escasas horas de que suelten 29 órdenes de aprehensión contra igual número de cómplices, incluyendo familiares.

A lo mejor nos desayunamos con esa noticia y el despliegue en grande de un operativo ni tan sorpresa pues lo anunció el delegado de la PGR en Sonora. A lo mejor ya se escondieron muchos de ellos, se pelaron, o a lo mejor no.

El hecho es que cada uno de los que atrapen será un posible testigo protegido en contra del ex mandatario, que quiero imaginar, ya no tendrá el control de las declaraciones y culpabilidades que le pueden resultar de las diferentes averiguaciones que tiene en contra.

Es una doble carrera sin duda alguna pues por un lado está la premisa del ex gobernador por convencer a los de la Comisión Anticorrupción de su partido de ser una víctima política y con ello obtener cobijo político y alejar su posible negociación en el manejo de las cartas, y por el otro, la PGR atendiendo aquel llamado que hizo la gobernadora en su momento y que de lograrse la aprehensión de Padrés Elías, por supuesto que deberá cambiar parte de su discurso en la presentación de su primer informe de gobierno el próximo trece de octubre.

Por lo pronto el delegado federal anunció ya están consignados nueve y faltan que los jueces federales liberen 20 órdenes de aprehensión. Por lo pronto ya esta consignado uno de los trío, don Francisco Padrés Espinoza por violentar la ley de amparo y no acatar una orden de un juez federal.

Así lector, ya hay una fecha límite en esto de la posible aprehensión de Padrés, el trece de octubre, se valen apuestas, juegue sus cartas.

AHORA QUE SE MENCIONÓ la posible falsificación de documentos en el caso ABC, me pregunto ¿por qué hasta ahora?… eso sí, no creo que la procuraduría estatal de aquel entonces haya tenido nada que ver pues hasta donde sé, la averiguación la tuvo en sus manos solamente catorce días y el resto, los siete años y fracción, estuvo en manos del poder federal.

POCO A POCO la página infraganti.mx ha obtenido reconocimiento de la ciudadanía pero a favor, tan es así que se está colocando en la mesa de las negociaciones la parte del nuevo sistema de justicia penal que busca evitar el ingreso a las cárceles de los malandros sobre todo porque ya hay casos de delincuentes que la han librado al apoquinar y pagar por su delito a la víctima.

Sin embargo el malandro vuelve a reincidir y con más virulencia pues ya conoce el camino, es decir, no solamente va a robar para drogarse sino también para pagar el daño hecho y quien sabe, si es un maldito le va a matar pues sin testigo o víctima no lo pueden enjuiciar y durará más tiempo libre mientras la autoridad realiza la investigación pertinente la cual puede durar años.

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere. Tomado de DossierPolitico.