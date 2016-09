Celebra gobernadora Claudia Pavlovich primer año de gobierno atendiendo ciudadanos

* Inaugura oficina de Atención Ciudadana

Hermosillo, Sonora, septiembre 13 de 2016.- Con el compromiso de seguir siendo honestos, transparentes, trabajadores y responder a la gente con resultados, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inauguró las nuevas oficinas de Atención Ciudadana en Hermosillo.

Junto al Presidente Municipal, Manuel Ignacio Acosta, e integrantes de su gabinete, la Gobernadora Pavlovich Arellano, recorrió las nuevas oficinas, platicó con ciudadanos que realizaban tramites, atendió peticiones en lo particular y ahí mismo dio instrucciones para atender y dar seguimiento a cada caso. “Estamos contentos de estar aquí, sobre todo atendiendo a toda esta gente que viene por una respuesta y una esperanza de ser atendida y sobre todo que su problema sea resuelto”, expuso la Gobernadora Pavlovich al cumplir este día un año de que asumió el cargo.

La Gobernadora Claudia Pavlovich dejó claro que atender, escuchar y resolver los problemas de la gente es y seguirá siendo lo más prioritario de su gobierno.

“A veces no se puede resolver todo pero la gente lo entiende si uno tiene la calidez, la inteligencia y la sencillez para explicarles y lo que no se vale es traer a la gente dando vueltas”, señaló.

Por ello llamó a sus colaboradores a no perder el piso, a mantener la sensibilidad, el espíritu de servicio y el compromiso con la gente que más lo necesita.

Las nuevas instalaciones ubicadas en Dr. Pesqueira #25, a cinco minutos de Palacio de Gobierno, atienden en promedio a 300 ciudadanos en trámites y gestiones relacionados con asuntos escolares, asesorías jurídicas, Seguro Popular, cartas de no antecedentes penales, actas de nacimiento, entre otros servicios.

En el primer año de este gobierno, se han atendido a 166 mil 953 ciudadanos gracias al trabajo de un equipo profesional que desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde atienden al público, resaltó la Coordinadora de esta oficina, Rosario Asminda Camou Reyes.

Atención Ciudadana

• 166 mil 953 ciudadanos atendidos

• 35 mil 277 asuntos diversos en el área de gestión inmediata resueltos

• 599 ciudadanos con requerimientos sobre asuntos escolares tuvieron respuesta a sus peticiones

• 6 mil 58 ciudadanos atendidos a través de redes sociales (Facebook y correo electrónico oficial)

• 103 mil 516 llamadas a través de Call Center a igual número de ciudadanos en seguimiento a su caso particular

• 2 mil 834 solicitudes tiene seguimiento a través de giras de trabajo del titular del ejecutivo

• 589 constancias entregadas de cartas de no antecedentes penales

• Mil 320 documentos entregados del Registro Civil

• Dos mil 299 asesorías jurídicas

• Mil 992 renovaciones y altas al Seguro Popular

• 5 mil 702 peticiones por correspondencia recibidas y enviadas por su naturaleza a diversas instancias de los tres niveles de gobierno.