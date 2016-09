Profanan tumba y destruyen ataúd en panteón de nuestra Señora del Carmen; se roban restos

Óscar Félix/El Regional

La profanación de tumbas en el panteón de nuestra señora del Carmen es el Pan de Cada Dia ya que esta tarde fue encontrada una tumba entreabierta y sin los restos humanos.

“Pues yo andaba limpiando estas tumbas del fondo, porque con las lluvias se hace monte muy pronto y me extrañó ver esta tumba entreabierta y ya poniéndole atención no hay restos”, dijo uno de los empleados del cementerio.

“Pos se me hace muy raro señor, porque aquí esas cosas nunca habían pasado, si venían mujeres a llevarse tierra para sus cosas de trabajos que hacen, pero que se haya perdido un difunto nunca”, agregó el hombre.

“¿Y de quién era la tumba , quien estaba enterrado ahí?”, preguntó el reportero.

“Pos la mera verdad no me acuerdo, esta tumba era muy vieja, yo de chamaco comencé a trabajar aquí como a los 14 años y esta tumba no tenía epitafio ni placa, ni nada, nomás la cruz que ve usted ahí”, respondió aún sorprendido el sepulturero.

El suceso no fue reportado oficialmente a las autoridades y se espera que los familiares del occiso acudan al cementerio para posterior acudan a denunciar lo acontecido.

La tumba se ubica por el bulevar Las Rosas y calle Calendula.