Supervisan Gobernadora y Presidente Municipal ayuda a afectados por Newton en Costa de Hermosillo

Miguel Alemán, septiembre 8 del 2016.- La Gobernadora Claudia Pavlovich y el Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Maloro Acosta, supervisaron la atención a afectados por el huracán Newton y las tareas de rehabilitación de infraestructura vial y educativa en el poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo.

En un recorrido que inició en la escuela primaria “Francisco Enríquez Enríquez”, y concluyó con la entrega de material de Promotora Inmobiliaria para iniciar la reparación de las viviendas más dañadas, también la Gobernadora Pavlovich y Maloro Acosta constataron las obras de ampliación de drenaje y el sifón que permitió que por primera vez no se inundara un amplio sector de la comunidad.

El Poblado Miguel Alemán fue una de las comunidades más afectadas al paso del huracán Newton, por lo que se realizan trabajos coordinados entre municipio, estado y federación para auxiliar a los damnificados, así como acciones de limpieza y bacheo de calles y evaluación de daños.

La Gobernadora Pavlovich, el Presidente Municipal, Maloro Acosta y funcionarios de sus respectivos gabinetes dieron el “banderazo” de salida a la distribución de alimentos que se recabaron para ayudar a familias que así lo requieren, además verificaron la reanudación de las clases al saludar a los alumnos de la escuela primaria “Fernando Enríquez Enríquez”.

Ahí en el plantel, la Gobernadora Claudia Pavlovich escuchó peticiones de estudiantes y atendió inquietudes de familias que fueron resguardadas en albergues en previsión a los efectos del huracán Newton.

Inspeccionaron además las labores de bacheo, que continuará durante varios días más, y les informaron que en los trabajos de rehabilitación de vialidades hasta el momento se habían retirado 80 toneladas de basura por parte de personal de Servicios Públicos Municipales.

Posteriormente se trasladaron a la calle Lázaro Cárdenas, donde supervisaron las obras de drenaje que realizó el Ayuntamiento con una inversión de tres millones 449 mil 873 pesos en beneficio de mil 800 personas, y que evitaron inundaciones como ocurría en el pasado.

“Cuando asumí mi cargo como gobernadora les dije que teníamos que atender primero lo urgente y luego llevaríamos a Sonora a otros niveles; no son obras de relumbrón, el alcalde está haciendo un esfuerzo de hacer una obra de drenaje que hacía muchos años pedían”, enfatizó la Gobernadora Claudia Pavlovich.

Destacó que aunque las obras de drenaje no sean visibles a simple vista, el trabajo que desempeñan es palpable en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las familias que habitan en el Poblado Miguel Alemán y los alrededores.

La Gobernadora Pavlovich, reiteró su compromiso con la gente a quienes dijo, siempre les dará la cara y trabajará por su bienestar, trayendo obras que los beneficien, acciones de vivienda y de salud según sean sus requerimientos.

El Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta y la Gobernadora Claudia Pavlovich entregaron material de construcción por parte de Promotora Inmobiliaria a las señoras María Ramírez de la Rosa y Silvia Leyva Cruz, quienes resultaron con severos daños en sus viviendas.

Maloro Acosta, resaltó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la rápida acción de los cuerpos de emergencias, hicieron posible que la ayuda y jornadas llegaran de manera inmediata a quienes más lo necesitan.

En los recorridos estuvieron presentes: Alejandro López Sámano, Director de Urgencias Epidemiológicas de la Secretaría de Salud Pública Federal; y los secretarios de Salud, Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, Gilberto Ungson, Ricardo Martínez Terrazas, Ernesto de Lucas Hopkins, y Rogelio Díaz Brown, respectivamente, así como la Presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra Platt.

El Director de Desarrollo Social, Carlos Rodríguez Freaner; el Director General del DIF Hermosillo, Ernesto Molina Rodríguez; el Director General de Infraestructura de CIDUE, Miguel Ángel Córdova Flores y el Director de Salud Pública Municipal, Arturo Cesar García Arellano.

También el Director General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, Marco Antonio Tapia Agraz; el Director del Instituto Hermosillense de la Juventud, Francisco Rogel, así como regidores del Ayuntamiento.

En Datos

11 albergues instalados en Hermosillo y sus localidades

3 en Hermosillo

1 en Zona Rural

5 en Poblado Miguel Alemán

2 en Bahía de Kino siendo uno para discapacitados

550 personas atendidas

260 niños

190 adultos

Apoyos otorgados

555 despensas

220 cobijas

550 colchonetas

865 botellas de agua

1350 paquetes de galletas

1600 paquetes de fruta seca

2735 briks de leche

5 cajas de pañales