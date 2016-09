Politica Regional

Este jueves, Gerhard Loecken Flum, destacado impulsor de la productividad laboral alemana, firmara un convenio con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para acordar la llegada de expertos en el sector automotriz y manufactura diversa, para capacitar al personal de estas ramas en la entidad, bueno. Se trata de una Fundación integrada por personas mayores de 65 años que ya cumplieron con una primera carrera laboral y llevan sus aprendizajes a países donde son requeridos para buscar elevar el nivel de productividad en la clase trabajadora… Trasciende que el Alcalde Faustino Félix supo que detrás del tal Joel y sus “moches” forzados estaba un funcionario que sigue realizando jugosos negocios de obras publicas desde que estaba Rogelio Díaz Brown, hinchándose de dinero junto al Roger con la transa de los inservibles focos chinos Led… Por cierto, el Alcalde tuvo a varios de sus funcionarios en estado de guardia para lo que se pudiera ofrecer en caso de que las intensas lluvias de “Newton” hubieran provocado serios daños, lo malo es que algunos de ellos ni se enlodaron ni se mojaron al no acompañar al Jefe en sus recorridos de antier tarde y noche en las colonias vulnerables

Bien, bien por Alemania en continuar con su apoyo y cooperación con México, sobre todo en el terreno de nuevas inversiones en nuestro país, especialmente en la industria manufacturera, pero apostándole a una mayor productividad de los trabajadores mexicanos y en educación, lo que en el caso concreto de Sonora se esta poniendo el ejemplo, como apenas lo vimos antier lunes en Hermosillo, donde el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Horacio Valenzuela Ibarra, presento un convenio de colaboración entre el Gobierno de Sonora y la Fundación Alemana para la Cooperación Internacional denominada Senior Experten Services, destacando el impulso al sector primario y la industria automotriz.

Así, este jueves 8, el Presidente de esa organización germana en México, Gerhard Loecken Flum, firmara de manera oficial el convenio con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para acordar la llegada de expertos en el sector automotriz y servicios de investigación, para capacitar al personal de estas ramas en la entidad, bueno, esta fundación esta integrada por personas mayores de 65 años de edad que ya cumplieron con una primera carrera laboral y llevan sus aprendizajes a países donde son requeridos para buscar elevar el nivel de productividad en la clase trabajadora.

En el evento del lunes, Valenzuela Ibarra y representantes de la fundación alemana estuvieron acompañado por el Secretario General de la CTM, Javier Villarreal Gamez, quien por cierto de manera simultanea viene impulsando fuertemente en la entidad el esquema germano obrero-patronal denominado Educación Dual, mismo que en México es ampliamente impulsado por la empresa Altratek que dirige el México-alemán Udo Schneider, quien por cierto el pasado viernes estuvo de nuevo aquí en Obregón, siend atendido por Jaime Gamez Gómez, Secretario General del Sindicato de Acosa, y por el Secretario General del Sindicato de Gamesa y a la vez dirigente de la CTM aquí en Cajeme.

Jaime Gamez precisamente estuvo hace dos meses en Alemania invitado por Altratek, lo mismo que Toño Valdez y Nicolás Campas, no pudiendo ir por causas de fuerza mayor Fernando Millán, habiendo el pasado viernes, Udo Schneider, impartido algunas conferencia sobre la Educación Dual, esquema de capacitación laboral-empresarial para elevar la productividad, que la CTM nacional y por instrucciones precisas de su líder nacional, senador Aceves del Olmo, trata de que el Gobierno Federal también la haga suya y la apoye en todo el país, y hasta donde sabemos, una petición-iniciativa ante el Congreso de la Unión para impulsarla y dotarla de recursos, y que este esquema es sumamente interesante para elevar la productividad.

Por cierto, la Senadora Anabel Acosta Islas esta muy interesada en este esquema de la Educación Dual, comprometiéndose a apoyarlo llegue a no al Senado o al Congreso de la Unión, siendo Anabel profesionista y maestra del Itson, habiendo la joven legisladora sostenido el lunes una reunión de trabajo en el municipio de San Ignacio Rio Muerto, donde fue atendida por el Alcalde Fermin Guillen Valenzuela y la Presidenta del DIF y esposa del propio Presidente Municipal, y precisamente ayer reportaban intensas lluvias sobre ese amplio municipio, aunque sin reportarse desgracias personales, lluvias que San Ignacio requeria con urgencia, pues les ha llovido poco en este verano, asi que “Newton” les llevo sus beneficios.

Y en mas de asuntos municipales, pero de aquí de Cajeme, por rumbos de pasillos oficinas de Palacio Municipal, mucha gente, sobre todo funcionarios de bajo perfil y empleados, que donde quedo el tal Joel, el personaje que mediante influencias lograba engañar a funcionarios de Tesorería Municipal para sacar cheques de facturas que tenían hasta dos años en no ser pagadas, aunque alguien dice que el tal Joel es empleado municipal, el caso es que se perdió del horizonte o su protegido le dijo que se parara hasta que el asunto se enfriara, ordenándole no dar la cara y esconderse o parapetarse en su oficina de ahí mismo de Palacio Municipal en el segundo piso.

Pero bueno, lo que si supimos es que el Alcalde Faustino Félix supo que detrás del tal Joel y sus “moches” forzados estaba un funcionario que el lucrativo negocio de obras publicas e instalación de los fraudulentos focos chinos Led desde que estaba Rogelio Díaz Brown, en tanto, el mismo Alcalde se la rifo personalmente previniendo a mucha gente de escasos recursos ante los daños que hubieran dejado las intensas lluvias, lo malo es que algunos funcionarios catrines ni se enlodaron ni se mojaron al no acompañar al Jefe a los recorridos de antier tarde y noche en las colonias vulnerables, dejándolo solo en sus recorridos, y si no lo creen, pues que desmientan con fotos o videos de que si se remojaron y enlodaron como Faustino.