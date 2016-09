Politica Regional

Los cambios, en muchas ocasiones los gobernantes se resisten a tener que enfrentar a los cambios dentro de sus equipos de trabajo, pero casi siempre son necesarios, ya sea por falta de resultados o por conocimiento. Peña Nieto después de tanto escándalo hará cambios discretos, y no me refiero a las posiciones de los funcionarios, sino al ruido mediático. En su primer año Claudia Pavlovich también tendrá que hacer ajustes, siempre un informe de gobierno se presta para darle una aceitada al equipo, al primer año los compromisos se acaban y se forman los verdaderos equipos. Maloro Acosta también tendrá cambios. Y también el Tino Félix en Cajeme, y no se necesita ser muy brillante para identificarlo, pero se sienten áreas faltas de atención. Así que los cambios están muy cerca, ojalá y eso sirva para ofrecer más y mejores resultados… Muchos indigentes. De unos meses para acá Hermosillo y Ciudad Obregón se han visto invadido por una ola de “indigentes”, que en algunos casos ya están mostrando violencia, por parte de las autoridades ha habido mucha tolerancia considerando que no se deben violar sus derechos humanos, pero lo cierto, y dicho por algunos de ellos, es que algunos no son verdaderos indigentes ni migrantes, sino son vagos que se hacen pasar como si lo fueran para aprovecharse del buen corazón de los hermosillenses y obregonenses y en algunos casos para deambular por las calles de la ciudad y ver donde pueden robar algo, como que ya es hora de que pongan un hasta aquí y comiencen con un operativo que ayude a los verdaderos indigentes y se deshagan de los vivales. Aquí en Obregón, hay indigentes que duermen en plenas banquetas de la céntrica Miguel Alemán y los funcionarios municipales se echan la pelotita unos a otros sobre quien recae esa responsabilidad!

Tiros por la culata al por mayor en los últimos días en el país, y, así, a varios les salió cola o el tiro por la culata al andar manejando temas espinosos, al primero fue a Donald Trump, quien vino a México para presumir de picudo, pero al final el propio exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani lo echó de cabeza al reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto si le reclamó del muro y le dijo que los mexicanos no lo iban a pagar, por eso el bato se aceleró en su discurso en Phoenix y amenazó con que lo pagaríamos a chaleco, lo cierto es que el mundo se le vino encima y seguramente cayó algunos puntos mas en las preferencias electorales. Un auténtico tiro por la culata. Pero aun así, y con todo, Hillary Clinton será la próxima Presidenta de Estados Unidos.

EFECTO MAL CALCULADO. Para que decir que a Peña Nieto también le salió cola con la invitación al troglodita de Trump, será muy macho el echarle en cara lo del muro, pero los mexicanos estamos muy indignados con el candidato republicano y por lo mismo nadie vio con buenos ojos la visita. le llovieron críticas al por mayor y le echó a perder el cuarto informe, por algo varios funcionarios de su gabinete no vieron con buenos ojos esa invitación, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, asi que tremendo error de cálculo porque no supieron explicar la verdadera intención de esta lamentable invitación, de ahí que vale la frase: no hagas cosas buenas que parezcan burradas. Y en México, si Margarita Zavala es la candidata panista presidencial, pues ganará al igual que Hillary

REVERSA MAGISTERIAL. Y a los que también les salió el escopetazo por la culata fue a los maistros guerrilleros de la CNTE que iniciaron el ciclo escolar bloqueando escuelas y ante el repudio generalizado de la población, ahora acordaron seguir movilizándose pero dando clases, aunque ahora salen con que dedicarán solo el 30% de sus huestes a realizar movilizaciones, el 20% de los agremiados a la coordinadora harán los bloqueos en Oaxaca y un 10% en la Ciudad de México, claro, lo que no están deteniendo son los vandalismos, pero por la reculada se ve que todo les está resultando contraproducente y por eso anunciaron que el miércoles quieren volver a clases, será un error del gobierno federal no aprovechar esto para exhibirlos como se debe.

PRECAMPAÑAS ILEGALES. También les salió cola a los de Morena, porque el Tribunal Electoral Federal acaba de anular la elección del ayuntamiento de Zacatecas, en donde había ganado la candidata de este partido, María Soledad Luévano, por considerar que realizó actos anticipados de campaña y con ello violó el principio de equidad, la doña hacía lo mismo que Andrés Manuel López Obrador de andarse presentando como “promotora de la soberanía nacional” en todos los actos de precampaña, de entrada pierden una posición muy importante y es posible que no puedan recuperar esta alcaldía, además del mensaje que le mandan al Peje, de que también le pueden anular la elección si gana, porque ha realizado una y otra vez el mismo pecado de su candidata. Vaya forma de salirles el tiro por la culata.

JUSTICIA TIBIA. Hay molestias con la justicia federal por haber liberado al exsecretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, a pesar de que sus delitos están plenamente documentados, el exfuncionario padrecista solo aguantó cinco días en una cárcel de Veracruz y ya está fuera gracias a un amparo de la justicia federal, el juez debió impedir que saliera, porque está el antecedente de que ya se había ido fuera del país, y además existe el caso de Roberto Romero, que anda huyendo, pese a todo se ordenó ponerlo en libertad y ahora la pasará chorona, esto hace que mucha gente esté molesta con los jueces por actuar tan tibios en estos casos tan documentados. El tal Héctor, por cierto, no se tentó en corazón para dejar en la ruina a uno de sus hermanos, quien falleció hace meses, asi que del castigo divino, o de Dios, no se va a salvar!

Entre tanto, bien por el Licenciado Victor Mendoza Lamber, cuando dice que no se trata sólo de señalar y cuestionar la desgracia que vivió Sonora durante 6 años, se trata de aplicar la justicia. Estrictamente de ejecutar la ley y hacerla efectiva. Los señalamientos a Guillermo Padrés y a buena parte de lo que fue su gabinete no son pocos, todo sustentado por auditorías e investigación de los responsables para llevarlo a cabo, me refiero a la Fiscalía Anticorrupción, a la Contraloría Estatal y a la misma PGR. Órganos oficiales estrictamente encargados de aplicar y ejecutar la ley y hacer justicia.

El rechazo del último amparo negado al ex gobernador donde pedía que ni siquiera se le mencionará en los señalamientos fue revocado. Se puede entender que sus abogados están haciendo todo lo posible por estirar la liga de su libertad. La detención de Héctor Ortiz Ciscomani no es poca cosa, fue a una prisión del estado de Veracruz y como los delitos de corrupción les llaman “delitos no graves” le impusieron una importante fianza y extraoficialmente se dice que llevará su juicio en libertad.

El caso de Roberto Romero es tema aparte, el poderoso ex secretario de Gobierno y brazo derecho de Padrés sigue huyendo, dicen los que saben que está “a salto de mata”, tratando de esconder su identidad y evitando ser localizado. Roberto que agredía a cuanto periodista se atrevía a cuestionar su trabajo y el de su jefe hoy está escondido, vive de una fortuna que se llevo del presupuesto de los sonorenses, sabemos que el dinero no lo es todo, pero lo ayuda a brincar de ciudad en ciudad.

Roberto Romero tiene una orden de aprehensión y deberá enfrentar la justicia tarde que temprano.

Otro tema que dará mucho de que hablar, son las cuentas bancarias que incautaron a familiares del ex gobernador las cuales ascienden a 300 millones de pesos, algo por demás increíble y fuera de toda proporción, cuando todo Sonora sabía su situación económica antes de que Padrés fuera gobernador, sus finanzas eran críticas y sus deudas muy amplias.

Apenas el miércoles pasado el Rancho Pozo Nuevo cercano a la población de Bacanuchi fue intervenido por la Fiscalía Anticorrupción buscando más elementos para sumarlos a las acusaciones de enriquecimiento inexplicable. Un rancho que su valor solamente de la siembra de nogales asciende a los 9 millones de dólares algo así como 162 millones de pesos. Y por si fuera poco, se suma a la larga lista la “venta de niños” por el DIF Sonora en donde incluso funcionarios de la pasada administración se prestaron a apadrinar a algunos de esos pequeños, la mira está puesta en Agua Prieta donde pronto estallará un escándalo más.

En fin, son muchos los elementos que se conocen, entre ellos los 10 ex funcionarios que se encuentran en investigación permanente por la Fiscalía Anticorrupción. Ex secretarios de estado, entre ellos el de Salud, Hacienda, Particular, dependencias como el ISSSTESON, ISIE, Transporte, Tesorería. La lista es larga y aquella frase de Claudia Pavlovich cuando tomó posesión se hace más presente “Si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó; que lo piense dos veces” Y estoy convencido que lo deben de estar pensando muy seriamente, vivir asustado, vivir huyendo y pagando abogados no creo que sea vida, por más dinero que tenga.

Es por eso qué “La hora cero” se acerca y vemos que día a día se estrechan los caminos de su libertad.

