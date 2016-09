Politica Regional

Pues bien, el presidente Peña Nieto presentó su cuarto informe de gobierno cuyo mensaje fue a través de un encuentro con más de 300 estudiantes de todo el país, ah, por Sonora fueron cinco jóvenes, cuatro son del Conalep Hermosillo 3 y el quinto es del CET del Mar, aunque se desconocía si los jóvenes estarían en plena libertad de poder preguntar lo que se les antoje o les van a marcar una línea de temas, pero en fin, lo bueno que ya entramos al mes de la Patria, del Testamento y la Biblia, entonces no olviden lo que decía el viejo Toñón, en política si cometes un error, te sacan en segunda, ah, ofensivos a mas no poder los retratos hablados de ayer en las redes sociales en los que ponían chinquechado a Peña Nieto ante Donald Trump, como si no bastara el ofensivo comentario de un lector del portal del Excelsior sobre su Gaviota… La acción de la Fiscalía Estatal Anti-Corrupción, que se ha coordinado con otras corporaciones, ya provocó que huyera Roberto Romero y su esposa Mónica Robles, mismos que seguramente viven a salto de mata sin poder presumir de sus riquezas y gozar de las propiedades, otro que cayó fue Héctor Ortiz Ciscomani detenido por la Interpol, y hay muchas más ordenes de aprehensión detenidas con alfileres a través de más de 180 amparos judiciales, algunos de estos amparos ya han sido bateados y otros están por caer, lo que implica que se puede venir una ola de detenciones en cualquier momento… Ah, en días pasados no saludó en el Vips de aquí de Obregón, el Licenciado y amigo Pablo Beltrán León, ex Director del Jurídico de la Secretaria de Hacienda estatal cuando el jalisquillo de Villalobos era el Secretario, pero Pablo no tiene ninguna vela en este entierro, ni en otros!

Efectivamente, como bien coincidieron reconocidos columnistas nacionales y estatales, con estos asesores para que quiere enemigos el presidente Enrique Peña Nieto, la neta, como dicen los chavos, no hay como ayudarle, y así, como broma hay quien dice que el presidente juntó a su gabinete y a sus asesores y les dijo: A ver, díganme como la podemos hacer para echar a perder el cuarto informe de gobierno, uno levantó la mano y dijo: Anunciemos otro gasolinazo, señor presidente. ¡Excelente, adelante! Porque no ratifica a Alfredo Castillo en la CONADE, nadie lo quiere: ¡Bravo, me parece bien!. Pero me falta algo para enchilar a todos los mexicanos: ¡Ya se!, dijo una voz desde el fondo: ¿Y si invitamos a Trump para que nos ponga en ridículo? ¡Lo máximo! ¿Pero, creen que vendría? Y el resto de la película, pues ya la vieron.

NI EL PRI LO APOYO.- Ahora si que ni el PRI se animó a salir en defensa de Peña Nieto para justificar la visita de Donald Trump, el gringo que más ha injuriado a los mexicanos y a México, y no solo eso, que amenaza con levantar un muro total, correr a los inmigrantes mexicanos y replantear el TLC y las relaciones comerciales. A ese compa fue al que invitó el presidente y para el colmo, sale con que le dijo que no íbamos a pagar el muro, o sea, que avaló su construcción, pero con dinero gringo. Ohmaigod. Y lo peor, que este méndigo gringo nos puso parejos y nos va a seguir poniendo parejos, ah, y de pasada nos echamos encima a Barack Obama y a Hillary Clinton que no le gustó nadita de nada, esa invitación y que además Trump fuera primero.

BOBITA Y AL CENTRO.- Pero además, le puso una bobita y al centro a todos sus opositores, porque todos sin excepción criticaron la visita y repudiaron la presencia de Trump. Ahí tiene a Miguel Angel Mancera, quien dijo que no podía recibir a quien hablaba mal de los mexicanos. Margarita Zavala repudió abiertamente esta visita. AMLO dijo que no invitaría a ningún gringo. Y en las redes lo hicieron pomada. Ya nos imaginamos las columnas, seguramente se van a servir con trascabo. Dicen que los liderazgos priístas se daban de tope contra las paredes y algunos se mordían la oreja de puro coraje, porque ahora tiene que salir a dar la cara por esta barbaridad, hasta Fernanda Familiar lo puso parejo. Y antenoche en su Informativo Entre Todos, Víctor Mendoza e Hilario Olea le pusieron mas sabor al caldo

En otros asuntos que también son noticia, vaya sorpresa antier miércoles por la mañana cuando trascendió que estaban cateando el rancho Pozo Nuevo de Guillermo Padrés, y según el periódico Milenio, también se catearon residencias urbanas, campestres y ranchos ganaderos de Hermosillo, Nogales y Arizpe, en donde está el mentado rancho de la megapresa. De acuerdo con el trascendido se supone que además de buscar pruebas de actos de corrupción, se estarán valorando todos los bienes para saber el origen de los recursos con los que se adquirieron, pero también si su valor corresponde con los ingresos legales que tuvo Padrés Elías en su sexenio. En tanto, ya en lo personal, a este escribano de Politica Regional, le da mucho gusto que los ratas de Roberto Romero, Carlos Villalobos y otros pillos de la misma calaña, anden a salto de mata, pero tarde que temprano serán apresados!

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha sido acusada de no estar actuando, pero se nos hace que le está haciendo a la secreta, y hasta que tiene el hueso suelta la mordida porque por ahí se habla de que ya se han embargado cuentas bancarias y asegurado bienes por más de 300 millones de pesos, incluso se habla de lotes de joyas de varios millones localizados en uno de tantos ranchos, aunque esto no se ha podido comprobar, pero de ser cierto, las propietarias de estas joyas tendrán que demostrar su legítima procedencia, en los ranchos se han encontrado infraestructura impresionante, que cuesta una millonada y no está sustentada en créditos o recursos que puedan provenir de sueldos. A ver si no salen los padrecistas con que estas joyas fueron “sembradas”.

En mas de los ratas, perversos y comesolos de el sexenio anterior, se sabe que hay muchas investigaciones en proceso de asuntos muy espinosos, como la venta de niños en el DIF estatal en la pasada administración, de hecho se sigue la pista a exfuncionarios estatales que estuvieron inmiscuidos en este tráfico ilegal de menores, ah, por ahí se habla de un actual funcionario municipal de Agua Prieta, que dicen aprovechó la situación para hacerse de un niño apoyado por otros funcionarios, en esto hay no solo ilegalidad, sino un abuso porque sabían que esto era robo y venta de menores, también esta línea de investigación está a punto de reventar y va a salpicar a muchos, ah, ese funcionario municipal trabajó en varios medios de comunicación social, especialmente en El Imparcial, y es nativo de Cajeme.

Para concluir, este viernes el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, estará en importante reunión de trabajo en la sala del Cabildo de Cajeme, seguramente ira a saludarlo el Secretario General de la CTM, Ing. Fernando Millán Harrison, quien ayer estuvo en Hermosillo en una reunión con su jefe y amigo Javier Villarreal Gámez, quien por cierto dijo que se dara puntual seguimiento al proceso de recontratación de ex empleados de la cadena Santa Fe por parte de Super del Norte, y es que en una nota de El Sol de Hermosillo, se dice que el súper de Servando Carbajal no esta cumpliendo, pero bueno, el sábado veremos si esto es o no cierto cuando vayamos al Súper del Norte, de la comisaría de Esperanza, que era Santa Fe, y ahora si, para terminar. La presa El Novillo estaba ayer tarde al 99.8% de su capacidad total, siendo muy probable que este viernes a verter demasías.