Politica Regional

“Los ofrecimientos de la Secretaria del Trabajo para aumentar los salarios mínimos quedó en un engaño y al parecer hasta diciembre se decidirá si procede o no, mientras los trabajadores tienen que enfrentar los incrementos a la gasolina y a la energía eléctrica”, consideró Javier Villarreal Gámez, Secretario General de la CTM en Sonora, deplorando que el Gobierno Federal no haya sido capaz de cumplir sus ofrecimientos de marzo y julio, demandando un alto a las alzas de los precios de los insumos como la luz y la gasolina.

El dirigente sindical señalo que preocupa sobre todo el incremento del diesel y de la tarifa eléctrica para el sector comercial e industrial. “Reiteramos el llamado al Gobierno Federal de un ya basta, que ya le paren, no es posible que sigan con estos incrementos”, expreso el legislador del PRI, explicando que el incremento de 47 centavos por litro de diesel representa un alza de casi 3.5% que si se traslada a los precios de las mercancías seria un duro golpe a la economía de las familias.

“Nuestro llamado es por un lado a que el Gobierno Federal detenga la cascada de incrementos y por el otro lado a que los empresarios absorban esos incrementos y no lo impacten en los productos, porque la vedad hay una enorme desigualdad entre la gente que tiene mucho dinero, que son pocos, y la gente que no tiene o tiene muy poco y que son la mayoría”, argumentó.

Señalo que esa desigualdad se ha incrementado recientemente debido a la paridad peso-dólar, que favorece al sector empresarial y que tiene un 30% a su favor por las exportaciones, llamando a la iniciativa privada a ser solidaria con los trabajadores porque el salario pasa por uno de sus peores momentos, por ello es conveniente generar una mesa de dialogo entre el Gobierno, empresarios y organizaciones de trabajadores para encontrar una salida y evitar la confrontación.

En asuntos mas agradables, a partir de las 6:00 horas del próximo 12 de septiembre, el sector ribereño en el Pacífico podrá iniciar la temporada de pesca de camarón mientras que en alta mar la fecha será el 20 de septiembre en la zona costera del Pacífico hasta el Golfo de California, fecha mas o menos aceptable, aunque lo ideal hubiera sido entre el 1ro. Y 8 de septiembre, aunque afortunadamente no hay ciclones a la vista.

Este anuncio se hizo tras la reunión del Comité de Veda reunido en la sede de Conapesca, en el puerto de Mazatlán, hasta donde acudieron dirigentes de federaciones pesqueras del estado de Sonora y que fue encabezada por el titular de la Comisión, Mario Aguilar Sánchez, el titular de Inapesca, Pablo Arenas Fuentes, y productores de los estados de Sonora y Sinaloa, dándose a conocer que hay buenos tamaños del crustáceo y producción.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico (de Sinaloa), Ricardo Michel Luna, señaló que el patrón importante no son las fechas sino eficientar las acciones de vigilancia, destinar mayores recursos para el desazolve de esteros y exigir que las granjas acuícolas cuenten con excluidores de fauna marina, lo que precisamente durante los últimos diez años ha mermado la producción, avanzándose poco en esta situación.

En mas de sectores productivos, los días 21 y 22 de septiembre de 2016 se llevará a cabo el Foro Internacional de Agricultura Sostenible (FIAS), en el Auditorio Juan R. Bours de la Universidad La Salle Noroeste, donde participarán reconocidos especialistas en diversos temas relacionados con inocuidad alimentaria, cambio climático, nuevas tecnologías, entre otros, informó el Ing. Ing. José Baltazar Peral Guerrero.

El Presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS) indicó que los objetivos de este evento son: sensibilizar a instituciones para fortalecer incentivos hacia la agricultura sostenible, mantener el liderazgo tecnológico que caracteriza a la región, así como motivar a productores y técnicos para continuar el cambio tecnológico, ah, se le olvidó al “Balta”, seguir avanzando en la diversificación de cultivos.

Por su parte, el Ing. Antonio Godina González, Residente estatal de FIRA, anunció que entre los tópicos que se manejarán durante el FIAS 2016 se encuentran el cuidado y manejo del recurso agua, herramientas de información para enfrentar el cambio climático, logros y expectativas de la agricultura sostenible, situación actual y perspectivas del mercado mundial de granos, entre otros más. Y bajar las tasas de interés, o no, Ing. Godina

Agregó que algunas de las conferencias programadas son “Pronósticos 2016-2018: riesgos y oportunidades”, que impartirá el reconocido analista financiero Erick Guerrero Rosas; “Beneficios logrados con agricultura sostenible en el Sur de Sonora”, por el Dr. Bram Govaerts de CIMMYT/MasAgro; “Perspectivas y desarrollo del DRRYAQUI mediante acción coordinada por el Consejo de Agricultura y Agua del Estado de Arizona”, ofrecida por el Dr. Bill Plummer y el Dr. George Seperich del Agrobusiness & Water Council of Arizona.

Los interesados en inscribirse al FIAS pueden hacerlo en la página: http://forodeagriculturasostenible.mx/ y seguir las publicaciones del evento en la página de Facebook: Foro Internacional de Agricultura Sostenible y a través de Facebook en @FIAS2016. De igual forma, pueden solicitar informes al teléfono (044) 6441 000455 con la Lic. Norma Haydeé Coronado Soto o bien, con al teléfono 414 86 87 Ext. 100 y 127, con la Lenine García Fierro y la Lic. Roxana Guadalupe Ramírez Castillo, respectivamente.

En mas del campo sonorense, Alejandro Mungarro Daniel, recuerda que hace poco más de tres décadas, cuando todavía se miraba la pujanza económica en el campo agrícola en cajeme, sobresalían la figura del líder campesino, como el caso de Don Bernabé Arana León, que mediante sus organizaciones agrícolas hacían que gran parte del Valle del Yaqui, floreciera y con ello a muchísimas familias les alcanzaba el beneficio del cultivo de su parcela.

Tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de haber sido testigo en una ocasión del camino que lleva el trámite para el crédito de un ciclo agrícola en una importante institución bancaria realizada por don Bernabé; la dirección de ese banco le negó el cedrito y por consecuencia a todos aquellos a quien él representaba y los que saben de agricultura entienden que el campo no espera, y esto regularmente no lo sabían los funcionarios bancarios de antes, mucho menos los de ahora.

Con su característica paciencia y parsimonia el líder agrícola comento “Tendré que a hablar con Jesús”, el director de la institución bancaria en tono inocente y a la vez burlona comentó a espaldas de este “Va hablar con Jesús, ¿como la vez?”. Era el tiempo que Jesús Silva Herzog ocupaba la Secretaría de Hacienda y Cedito Publico. Me atreví a decirle al funcionario bancario. Señor, Disculpe, don Bernabé lo dice en serio, Si va a hablar con él. A que Jesús se refiere cuestiona? “A Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda”.

Pero lideres como antaño no se ven, hay sociedades agrícolas, pero están muy cerradas a un grupo, muchos son los ejidatarios que no tienen acceso a los créditos como el caso que se comentaba de Don Bernabé Arana, muy pocos a nadie de los lideres que se jactan de serlo se preocupan por eso, la banca privada no accede a ellos y quien se supone debería hacerlo, la Financiera Rural, es igual o más de impeditiva que la banca de primer piso.

A los trabajadores agrícolas ¿quién los proteje.? No hay quien lo haga, están totalmente desprotegidos. Después de la reforma del artículo 27 el campo sufrió un cambio brusco es decir para el sector social, Salinas de Gortari en la reforma propuesta para este artículo visualizaba, en bien del sector social, “el carácter de adulto al ejidatario”.

Pero don Bernabé visualizaba otras cosas: La desaparición paulatinamente del ejido. Estaba en lo correcto, muchos son los ejidatarios que por necesidad han tenido que vender sus tierras, lo principal, falta de apoyos. Las tierras aquellas, en su mayoría ahora son de empresas agropecuarias y desarrolladoras inmobiliarias.

Hay algunos personajes que se placean como líderes agrícolas, la falta de seriedad en ellos se vislumbra desde el momento que emigran de un partido político a otro, según la suerte por la que estén atravesando estos. No pueden irradiar seriedad, ni confianza, como aquellos líderes de antaño.