Politica Regional

Caray que dura la campaña en contra de Luis Videgaray, en las redes sociales. Y llega en el momento en que es más creíble un ataque de este tipo, porque es luego del anuncio del gasolinazo, pues resulta que están manejando que declaró que con el salario mínimo es suficiente para cubrir los gastos domésticos y todas las alzas, bueno, sabemos que la gente de EPN tiene vocación de suicidas políticos, pero no de kamikazes, y en esto se nota el fuego amigo a leguas… Por cierto, la senadora Anabel Acosta Islas, tuvo a bien enviarnos una foto de Videgaray que se tomó con él tras la comparecencia ante la plenaria del la bancada senatorial priista en Ixtapa de la Sal, EdoMéx, como también otra que se tomó con Miguel Ángel Osorio Chong, en la misma plenaria, estando de sobra decir que ambos funcionarios son los mas importantes del gabinete presidencial… Bien por la justicia mexicana, y por la justicia divina, que el insaciable monstruo de Héctor Ortiz Ciscomani ya está en la cárcel, en un Cefereso de Veracruz. Ojala y ahí se quede, y por nuestra parte, que sufra en las celdas pagando todo el gran daño que le hizo a su hermano, que era una noble persona, despojándolo de tierras en la Costa de Hermosillo y otros bienes. Falleciendo hace varios meses!!

Observaciones no sabemos, así es, ayer 30 de agosto venció el plazo para entregar las cuentas del 2015 de más de las doscientas dependencias y organismos auditables por el ISAF. Obvio que la cereza del pastel es la del gobierno del estado, que sacando cuentas deben ser un poco más de 8 meses que corresponde a Guillermo Padrés y el resto al gobierno de Claudia Pavlovich, por lo pronto ya está lista la entrega que seria ayer martes a las 5:30 de la tarde en la comisión permanente, veremos en cuanto se incrementan las observaciones, porque hasta la cuenta del 2014 había 1,200 observaciones sin solventar, las cuales marcaban un daño patrimonial a Sonora por el orden de los 16 mil millones de pesos.

Primer agarrón, es obvio que la revisión de la cuenta pública del 2015 provocará un primer agarrón en el Congreso del Estado, porque llega sin que se explicará a satisfacción en donde quedaron los más de dos mil millones del Fondo de Pensiones del ISSSTESON, tampoco se ha aclarado a cabalidad donde fueron a parar los 600 millones de FEMOT, lo que pasó con los millones de pesos destinados a las becas escolares, las revisiones de las obras de infraestructura educativa, los supuestos manejos que se dieron en la extinta Oficialía Mayor cuando estuvo ahí Carlos Tapia y ese montón de pendientes de cuentas atrasadas, nos imaginamos que el primer agarre será en la Comisión de Vigilancia que encabeza Fermín Trujillo y que recibe directamente los dictámenes del ISAF.

Vuelve el periodo ordinario, por cierto, a partir de este primero de septiembre regresa el período ordinario de sesiones y se nombrará nueva mesa directiva, todo hace indicar que el mes de septiembre será para la bancada del PAN, y el mes de octubre será para el PRI, y como es recibir el primer informe de la Gobernadora Claudia Pavlovich, son algunos los que ya levantaron la mano, no olvidar que el PANAL también tiene bancada y estaría en la lista de los que pueden tener presidencia en los próximos meses, para que decir que el tema fuerte son las revisiones de cuentas públicas y desde luego la propuesta de Movimiento Ciudadano, la ley que desaparecería el fuero a funcionarios y legisladores.

Por cierto, se comentó en espacios de opinión que el diputado José Ángel Rochín, quien fuera expulsado de Morena por su gerente local, Alfonso Durazo, presentó una queja ante el TRIFE y le dieron entrada. ¿Y? Para todos queda claro que ya fue excomulgado por el propietario del partido, el propio Andrés Manuel López Obrador, en el probable caso de que el tribunal electoral dictaminara a su favor, de todos modos le van a dar una patada, porque hay que recordar que el dirigente nacional manda al diablo a todas las instituciones que no hagan las cosas a su gusto, luego entonces sigue en el aire que decisión tomaría Rochín. Un camino obvio es declararse independiente, otro, sumarse a los huerfanitos como son Movimiento Ciudadano o PRD para hacer una bancada y recibir las prerrogativas del caso, pero, bueno, eso será hasta que el TRIFE resuelva y le vuelvan a dar otra patada.

IMPACTA MUERTE DE JUANGA.- Sin duda que la noticia nacional del fin de semana fue la muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica, California. Tenía 66 años y muchos proyectos por cumplir. No solo en el mundo artístico pegó esta muerte, sino en muchos sectores. Incluso el propio presidente Barack Obama envió un emotivo mensaje en donde dijo: “Por más de 40 años, Juan Gabriel llevó su amada música mexicana a millones, trascendiendo las fronteras y las generaciones y para muchos mexicano-estadounidenses, mexicanos y personas de alrededor del mundo, su música suena a casa”. Juan Gabriel ya había asentado su residencia en Sonora, con la compra de una mansión en San Carlos, y al parecer tenía intención de hacer una villa cerca de Marina Terra. Se entiende el impacto de la noticia, dado que Juan Gabriel sin duda era el compositor más importante de México.

NACE EL TUCV…Caray que dura la campaña en contra del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en las redes sociales. Y llega en el momento en que es más creíble un ataque de este tipo, porque es luego del anuncio del gasolinazo, pues resulta que están manejando que Videgaray declaró que con el salario mínimo es suficiente para cubrir los gastos domésticos y todas las alzas, bueno, sabemos que la gente de Peña Nieto tienen vocación de suicidas políticos, pero no de kamikazes y en esto se nota el fuego amigo a leguas, pero ahora falta saber de parte de quien, seguro que al rato les llega en twitter, whatsapp o en Facebook el mentado mensaje.

Por cierto, la joven senadora cajemense y sonorense, Anabel Acosta Islas, tuvo a bien enviarnos una foto de Videgaray que se tomó con él tras la comparecencia ante la plenaria del la bancada senatorial priista en Ixtapa de la Sal, Estado de México la joven senadora cajemense y sonorense, Anabel Acosta Islas, tuvo a bien enviarnos una foto de Videgaray que se tomó con él tras la comparecencia ante la plenaria del la bancada senatorial priista en Ixtapa de la Sal, Estado de México, como también otra que se tomo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la misma plenaria donde éste hablo, estando de sobra decir que ambos funcionarios son los mas importantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, y aunque trasciende que el primero de ellos esta en la lista final de aspirantes a la candidatura presidencial priista, el segundo es fuerte aspirante a la candidatura por la gubernatura del Estado de México, pero además está anotada la senadora Carolina Monroy del Mazo.

Por cierto, cuanta razón tiene nuestro compañero columnista José “Pepe” Alvarado en su trabajo periodístico de antier, al revelar que la senadora Acosta Islas tiene todo el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para que busque y logre la candidatura a la Presidencia Municipal de Cajeme, además de contar con apoyos de figuras nacionales del mismo partido, ni se diga el intenso trabajo legislativo y social que lleva a cabo aquí en su tierra, pues en cuanto regresa a la capital del país no para en su trabajo de apoyo social a las familias mas humildes y desamparadas de la región, pero bueno, inclusive como senadora suplente con su amiga y entonces Senadora Claudia Pavlovich su trabajo ya brillaba.

Luego, como reguero de pólvora la noticia de la aprehensión del ex secretario de agricultura en el nefato y bandido gobierno padrecista, Héctor Ortiz Ciscomani, antier en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a su arribo de España, acusado de aprovecharse fraudulentamente de recursos federales y estatales para beneficio propio, pero bueno, en Hermosillo a la gente le dio mucho gusto su detención, no tanto por lo que le robo a la Federación y al Gobierno de Sonora, sino por la cruel e inhumana acción contra uno de sus hermanos al que despojó de tierras en la Costa de Hermosillo y otros bienes, habiendo fallecido hace varios meses.

Bien por la justicia mexicana y por la justicia divina, que ese monstruo de Héctor Ortiz ya está en la cárcel, en un Cefereso de Veracruz. Ojalá y ahí se quede, y por nuestra parte, que sufra en las celdas pagando todo el gran daño que le hizo a su hermano, que eran una noble persona!