Politica Regional

Pero vamos por partes, alguien que no está bien de sus facultades mentales sugirió a Peña Nieto que ponga en vigor un nuevo gasolinazo el mismo día de su cuarto informe de gobierno. Cierto, que dicen que es de solo dos centavitos el aumento de la Magna, pero porque ya no pueden subirle más, si no, nos la hubieran dejado ir, igual pasa con la Premium que está al tope de este año.

Ah, pero ahí está el diésel, al que le suben más de 40 centavos, geniales sin duda para que todo mundo le aplauda el informe presidencial, por cierto, que será bajo el formato de una reunión con 300 jóvenes que le podrán hacer todo tipo de preguntas, con el riesgo claro de que si son preguntitas fresas eso será una vacilada, si le preguntan algo incómodo, pues le echan a perder la fiesta, por suerte este programa será grabado y seguramente bien editado.

EL AMIGO ALFREDITO.- En donde de plano no se midió el Presidente fue al confirmar en la CONADE a su cuate Alfredito Castillo, y para abonar al malhumor de los mexicanos dijo: “Yo que tengo que dar de forma institucional sobre qué va a ocurrir con la dirección del deporte, por ello, una primera determinación, que da certidumbre, es que Alfredo Castillo siga al frente de la CONADE”. Y luego Alfredito, como si fuera a estar ahí de por vida, prometió 20 medallas para la olimpiada del 2024, obvio que este anuncio provocó una mentada de madre en todo el país, por cierto, ayer lunes Castillo comparecería ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, veremos si ahí también lo chipilean igual.

Por cierto, a los atletas que invitaron al evento de la CONADE, pues algunos recibieron feos desaires como fue el caso de la atleta sonorense Alejandra Valencia, quien en su cuenta de twitter dijo que no le habían dado invitación, al llegar no tenía asiento y menos identificado su lugar, por ahí alguien se dio cuenta del error y la coló al evento pero con un gafete de staff. La propia Ale puso en su twitter: “En la reunión para olímpicos pensé que con mi resultado ahora sí me podrían tomar en cuenta… pero creo que no”, pero júrenlo que en primera fila debió estar la novia y el masajista de Alfredo Castillo.

Así como, pues, no cabe duda de que el equipo de Peña Nieto está empeñado en perder la presidencia, porque no se puede pensar en que hagan tantas tonterías y todavía piensen que los mexicanos les van a aplaudir. El presidente llega a su cuarto informe con tres de calificación y seguramente se va para abajo después de estos anuncios, además, en su caída se está llevando al partido oficial, que ahora si no sabe como puede levantarse. Ya se imaginarán a los priístas diciendo ¿Y cómo te defiendo, compadre?

VAYA JALADA.- Los que están preparando una auténtica jalada para resolver el problema educativo son los legisladores del PRD, de acuerdo con lo dicho por su actual dirigente nacional, Alejandra Barrales, van a proponer para dejar contentos a los de la CNTE, que a los “maestros que falten a clases para acudir a marchas, protestas y plantones no sean objeto de descuentos, sanciones y despidos”. ¡What! Para que vean que esto es una auténtica jalada, o sea que ahora además habrá premios para los que hagan desastres y desórdenes, lo único que les faltó es pedir que metan a la cárcel a los padres de familia y empresarios que pidan que paren los desórdenes y correr a los maestros que acudan a clases. Estamos fregados.

Por cierto, en los últimos comentarios de las notas nacionales de diarios como Excelsior y El Universal relativas a los impunes desmanes de la guerrillera CNTE, los lectores de diversas partes del país, pero sobre todo de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, ha estallado la ira de la inacción presidencial, a grado tal que en un comentario en una nota del primero de esos medios donde se veían a muchos niños por fuera de las escuelas cerradas, a un lector se le paso la mano, y tras condenar a Peña Nieto porque ahora anda programando otro viaje a China sin importarle si miles de niños siguen sin clases en esas entidades, la agarró contra la “Gaviota”. Mejor busquen ese comentario.

En mas de la educación, buena idea del Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas, quien invitó a varios comunicadores para que vean como se están elaborando los uniformes escolares en los talleres de las empresas que ganaron la licitación, los periodistas irán hasta Guanajuato para verificar que ahí si se estén haciendo y no en talleres fantasmas como pasó en el gobierno de Guillermo Padrés, quien le dio el contrato al empresario Mario Aguirre y luego mandó hacer los uniformes a China a precios sobrevalorados, así no habrá pierde y podrán preguntar lo que les de la gana a los industriales, esto además evita que pase lo que la vez anterior, en donde hubo jugosas mochadas que incluso provocaron que sean investigadas por el gobierno federal.

También en más de la educación, la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora (CTM), esta está ofreciendo Licenciaturas en Gestión Social a los Secretarios Generales de los diversos Sindicatos que la conforman, y para ello el pasado sábado, su dirigente, el Ing. Fernando Millán Harrison, reunió a los primeros secretarios generales en el local de la Calle Sonora, para informarles de este atractivo y oportuno curso educativo que empezará el 2 de septiembre y será impartido profesionales en la materia de manera provisional en las aulas del Itesca, obvio, de esto está enterado el dirigente estatal Javier Villarreal.

De la misma manera se están reforzando los trabajos de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento en todos y cada uno de los Sindicatos, y en todo ello, sobre todo en lo de las licenciaturas en gestión social, se busca profesionalizar a los secretarios generales y demás integrantes de las directivas que les acompañan, como también se pretende mejorar las condiciones salariales y de prestaciones sociales ante la caída del poder adquisitivo, no descartándose, como hace días lo dijo Javier Villarreal Gámez, solicitar incrementos de salarios, de lo que por cierto hablo hace días el Senador Carlos Aceves del Olmo, líder nacional cetemista.