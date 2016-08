Politica Regional

El Universal lo cuenta: misógino, César Camacho ofende a la hija de Beltrones. No es el primer desaire, y en público, para la diputada federal. Camacho demuestra que el sonorense no cabe en el grupito de allegados de Enrique Peña Nieto. Bueno, así se demuestra que su salida de la dirigencia nacional priista no fue fortuita… Para Gil Olmos de Proceso, Manlio agita las aguas profundas del PRI, ¿y también de Los Pinos? De ese pelo el temor al político mejor preparado de México, quien por supuesto será tomado en cuenta en la toma de decisiones para la grande del 2018… Dice debido a la columna sobre Beltrones, que desde Los Pinos le “respondieron” vía las columnas “Bajo Reserva” de El Universal y la de Joaquín Lopez Doriga, lo que por supuesto deja muy mal parado al “teacher” ahora que ya dejo el influyente noticiero del Canal de Televisa… ¿Pudiera Manlio seguir los pasos de Manuel Camacho, Cuauhtemoc Cardenas, Muñoz Ledo y otros que mejor renunciaron al PRI?

Finalmente sí hubo reportaje de la revista Proceso sobre el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Y sí lo firmó el reportero José Gil Olmos. No se trató de una entrevista, pero el periodista basó su trabajo, según dijo por todas partes, en una charla con el político sonorense.

“Manlio agita las aguas profundas del PRI”, es el título del reportaje que, desde luego, confirma lo que comenté hace un par de semanas en algunos tuits –que Beltrones está decidido a llevar las contras, y qué bueno que lo haga, al equipo del presidente Enrique Peña Nieto–, tuits que desmintieron, sin venir mucho al caso, dos columnas políticas, “Bajo reserva” de El Universal y la de Joaquín López-Dóriga en Milenio, esta última aderezada con una curiosa amenaza en mi contra. Eso dice Gil Olmos.

Se vale, es democrático, legal, decente, legítimo, honorable, valiente, respetable y plausible estar en contra de quien a uno se le pegue la gana. ¿Que Manlio Fabio agita las aguas profundas del PRI? Maravilloso, ese partido necesita una sacudida que lo saque de la crisis en la que se encuentra.

Si es Beltrones el que va a transformar al PRI después de derribar las puertas del autoritarismo que impiden la entrada plena de la democracia, qué bien que así sea. Eso lo intentaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo al finalizar los ochenta, pero fracasaron.

Por fortuna para la lucha democrática en México, Cárdenas y Muñoz Ledo hicieron de su derrota en el PRI una gran victoria cuando fundaron el PRD. ¿Si Manlio fracasa se marchará del PRI para dar la pelea en otro partido? ¿Tiene edad y fuerza para crear un partido nuevo?

No conozco las respuestas. Solo puedo decir que no sería malo –desde luego no para Manlio Fabio ni, tampoco, para el presidente Peña– que alguien ponga de cabeza al PRI antes de que ese partido seleccione a su candidato para las elecciones presidenciales de 2018.

Ahora bien, los priistas que mantienen el control del partido no desean que Manlio se rebele. Por eso, tienden puentes con el sonorense. Como el de ofrecerle a su hija, diputada federal, que fije la posición del PRI el primero de septiembre en San Lázaro.

Es lo que comenta la columna “Bajo reserva” de El Universal, que cita al coordinador de los diputados priistas, César Camacho: “Buscamos acreditar un Puente con Manlio Fabio Beltrones”. Los editores de El Universal, sorprendidos, se hacen estas preguntas: “¿Acaso se necesitan puentes? ¿Acaso algo está roto con el expresidente nacional del PRI?”.

Si los redactores de la columna “Bajo reserva”, de El Universal, se hubieran tomado la molestia de pensar las cosas antes de desmentir tan a tontas y a locas mis tuits sobre el reportaje de Proceso –el de José Gil Olmos, que explica por qué están rotos los puentes entre el PRI y Beltrones–, hoy no harían preguntas cuyas respuestas son evidentes en sí mismas: Manlio no está conforme y, si puede, va a sacudir con fuerza las aguas profundas y superficiales del PRI, que de cualquier modo no puede estar en peor situación.

Por lo demás, es una vulgaridad de César Camacho invitar a Sylvana Beltrones a dar un discurso ¡para contentar al papá de la diputada! La legisladora Sylvana Beltrones es una mujer joven, talentosa y con brillo propio en la política. No necesita que le den nada para calmar a su señor padre. Ella va a tener que responderle con firmeza, hasta con una muy feminista mentada, al tal César Camacho que, con misoginia, quiere usarla como moneda de cambio.

Ya quisiera Camacho, el de los relojes caros que quién sabe cómo compró, tener la mitad de la inteligencia de una mujer joven y trabajadora que se abre paso por sí misma, inclusive luchando contra su apellido, en el complicado mundo de la política mexicana.

En un trabajo del reportero José Gil Olmos titulado “reportaje especial”, la revistaProceso, desde el pasado viernes en su portal de internet, señala al ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, como un personaje que “ESTÁ MOVIENDO LAS AGUAS PROFUNDAS DEL PRI”.

Dice Gil Olmos: “De 1986 a la fecha el PRI ha vivido una veintena de pugnas intestinas, (¿DE DÓNDE SALE ESA ESTADÍSTICA APROXIMADA DE PUGNAS?) algunas de las cuales han significado rupturas importantes, como la de aquel año, precisamente cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara y otros destacados priistas formaron la Corriente Democrática (CD), que terminó por separarse de ese partido. El 29 de julio último, el exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones congregó a legisladores afines para hablar sobre la posibilidad de conformar una nueva corriente política rumbo a la XXII Asamblea Nacional e incidir en la selección del candidato presidencial de 2018. La idea no es crear una división o fractura en el PRI, sino una corriente de opinión acorde con lo que establecen los estatutos de esta organización política, según comentan al reportero algunos de los asistentes al encuentro.

Los entrevistados (EL REPORTERO NUNCA LOS MENCIONA CON NOMBRES Y APELLIDOS) aseguran que el segundo (PLEONASMOS AL MARGEN DE ESO DEL “SEGUNDO DEL SEGUNDO”) apartado del capítulo 57 de los estatutos alude a las garantías, derechos y obligaciones partidarias; por lo tanto, los militantes del PRI tienen la “libertad de suscribir corrientes de opinión y de hacer propuestas de adición o reformas al contenido de los documentos básicos e instrumentos normativos del partido”. Los que le declararon algo al imaginativo reportero de Proceso con respecto a la reunión convocada por Beltrones en la Hacienda de Los Morales fueron Dulce María Sauri y Federico Berrueto.

Precisiones sobre el “Reportaje Especial” de José Gil Olmos: Uno de los asistentes a la reunión organizada por quien ahora preside la AC que se originó en la comida de los que fueron diputados de la LXII legislatura, Heriberto Galindo Quiñones, le confió al redactor de estas notas lo siguiente:

“El discurso de Manlio fue muy Pro-Peña, muy Pro-Enrique Ochoa para quien pidió respaldo y unidad y muy Pro-PRI para reorganizarse y superar los problemas que vive ese partido.” Galindo afirma que nunca pronunció Beltrones una frase rupturista. Heriberto Galindo cita de memoria una frase pronunciada por Beltrones en esa reunión: “Los que tengan aspiraciones para cargos de elección popular deben trabajar y estar pendientes de las directrices del PRI que encabeza Enrique Ochoa. Beltrones conminó a sus compañeros de legislatura a formar una AC para expresar ordenada y disciplinadamente sus aspiraciones y a legitimarlas con trabajo de base”.

Hasta allí la cita de memoria que me refiere el talentoso Galindo Quiñones, ese sí, asistente a la reunión.

2.- Federico Berrueto, a quien Gil Olmos reconoce como director de planeación de las campañas de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, me comentó que efectivamente, como analista político y no como simpatizante del PRI, dijo que “el PRI y el presidente Peña Nieto deberán ver con atención y no con desdén la corriente encabezada por Beltrones, sobre todo porque en medio de una crisis como la que viven el priismo y la figura presidencial es necesario sumar esfuerzos.

Según Berrueto, Beltrones está actuando de manera inteligente porque le está dando curso a la crisis interna y a la necesidad de cambios. Por lo tanto, “el PRI no le debe tener miedo a la participación y a las diferentes expresiones al interior del partido”.

Y añade: “Lo que tiene que hacer es un planteamiento serio de cómo va a responder a los problemas de la corrupción, la impunidad, la violencia y a la criminalidad, que son la imagen con la que va a llegar al 2018. Si el PRI llega a la elección con esa imagen, va a quedar en tercer lugar”.

Y Berrueto me ratificó que el PRI está ante su más grande reto de sobrevivencia. Lo que publica Gil Olmos como “Reportaje Especial”, y que titula tendenciosamente: “Manlio agita las aguas profundas del PRI, lo supimos desde el lunes pasado algunos de quienes integramos la mesa de redacción de SDP noticias.

Algunos amarra-navajas, profesionales de la política y de los medios, procedieron de acuerdo a sus viciadas motivaciones mediáticas irrenunciables, y en columnas como Bajo Reserva de El Universal o en las apostillas de la columna que publica el recién cesado del noticiero nocturno de TELEVISA, Joaquín López Dóriga en Milenio, comentaron que los tuits de Arreola eran en realidad ataques del periodista contra el político sonorense, de quien es y ha sido, al igual que el redactor de estas notas, un amigo invariable desde hace más de 25 años.

Solo nos resta pensar, actuando de acuerdo a la cultura de la sospecha que enseña el oficio periodístico, si a Gil Olmos alguien le pidió que dejara entrever que Beltrones también quiere agitar las aguas profundas de Los Pinos. Seamos sensatos. Los momentos tan graves que vive el país, nos obligan a ello.