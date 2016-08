Elemento de la PESP detenido deberá enfrentar la justicia: SSP

Hermosillo, Sonora, Agosto 28 de 2016.- El Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, subrayó que el elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública detenido la mañana de este domingo deberá enfrentar la justicia y las consecuencias que determine la autoridad judicial.

Dijo que se aplica cero tolerancia a conductas indebidas entre miembros de la corporación y no habrá ninguna protección para que el policía estatal sea vinculado a proceso.

Fidel Antonio A. A. agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, junto a José Carlos L. C., quienes son puestos a disposición de la autoridad correspondiente, ya que se les encontró en posesión de sustancias que coinciden con las características de la marihuana y la droga conocida como cristal, además de un arma y cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana de este domingo, cuando los agentes municipales detectaron un vehículo Seat, sedán, que circulaba a marcado exceso de velocidad por la carretera Hermosillo – Estación Zamora.

Luego de una persecución, los agentes municipales lograron que el vehículo Seat detuviera su marcha en el km 3 de la mencionada carretera, frente a El Saucito.

El conductor se identificó como Fidel Antonio A. A., elemento activo de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quien traía una mochila de color rojo con negro con dos envoltorios de plástico en su interior que contenía al parecer la droga de tipo cristal.

Su acompañante dijo ser José Carlos L. C. de 35 años de edad y quien manifestó trabajar para el Gobierno del Estado de Sonora en un área administrativa, lo cual según las primeras investigaciones es falso.

José Carlos L. C. portaba fajada a la cintura un arma de fuego semiautomática de color negro, de la marca Ruger, calibre .40 y abastecida con 10 cartuchos útiles en su cargador y 1 cartucho útil en su recamara.

Dentro del vehículo los agentes policiacos encontraron en medio de los dos asientos delanteros una bolsa de plástico que contenía 12 envoltorios de una sustancia con las características de la marihuana, que daban un peso de 5.5 gramos cada uno.

De acuerdo a lps primeros indicios, José Carlos L. C. trabajó para el Gobierno del Estado durante la pasada administración como prestador de servicios, contratado por el entonces Jefe de Oficina del Gobernador, Erasmo Terán Balaguer.

En la presente administración esta persona prestó sus servicios de septiembre de 2015 a enero de 2016, lapso que contemplaba su contrato de prestación de servicios, el cual no se renovó en la presente administración estatal. Su tarea era realizar servicios de mantenimiento de cómputo en las áreas del Ejecutivo.

José Carlos L. C. dijo conocer al elemento policiaco de la Policía Estatal de Seguridad Pública Fidel Antonio A. A. cuando éste se desempeñó como parte del equipo de Ayudantía del Ejecutivo en la pasada admijistración y desde entonces entablaron una relación amistosa.

El Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, subrayó que no se consentirá que algún elemento policiaco incurra en prácticas indebidas o fuera de la Ley, por lo que el agente de la PESP detenido en compañía de otra persona será sometido al procedimiento legal correspondiente, sin menoscabo de lo proceda respecto a su situación laboral.

Agregó que desde el inicio de la presente administración estatal se realiza un esfuerzo extraordinario en capacitar a los elementos policiacos para que sean un ejemplo ante la sociedad y no que representen un temor.

“Por ello con toda energía no permitiremos actos fuera de la ley y de la ética que debe guardar un policia”, señaló.