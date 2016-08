¡Comunidades inundadas en Huatabampo, Etchojoa y Navojoa reniegan y despotrican contra sus alcaldes; No sirven para nada!

* Los presidentes argumentan que no tienen dinero para hacerle frente a los desastres naturales

Por Jose “Pepe” Alvarado

Muy molestos se encuentran los habitantes de los municipios de Huatabampo, Etchojoa y Navojoa con sus presidentes municipales, pues los tienen en el olvido, a la deriva e incomunicados.

Ya la pobre gente no halla que hacer y a quien pedir ayuda, ya que dicen que sus presidentes municipales no sirven para nada, no arreglan nada y no solucionan nada, argumentando que los municipios no tienen ni dinero ni capacidad para hacerle frente a los desastres naturales.

Y es que la verdad hay alcaldes que nomas le gustan las fotos gratis y figurar ante la opinión publica, pero cuando de a deveras los necesitan sus gobernados como es el caso de ahora donde muchas comunidades están inundadas, la deriva y muchas hasta incomunicadas y sus presidentes municipales muy bien gracias como es el caso de presidentito de Huatabampo que la verdad no a servido para nada en el Municipio.

Lejos esta de lo que prometio este diminuto alcalde que le quedo muy grande el puesto y ahora no haya que hacer, y el pueblo ya lo aborrece en Huatambampo.

Igual que al de Navojoa no los quieren por fantoches y creídos, se creen la divina garza andan que no tientan ni el suelo, se creen presidentes de la república, lo bueno que no hay mal que dure 3 años y ya va uno para suerte y tranquilidad de los huatabampenses y navojoenses.

Y aunque el otro bueno para nada también del alcalde de Etchojoa no hase mal los quesos, ahí también en ese municipio no ha dado con bola el alcalde, tambien le quedo muy grande el puesto, tan así que esos tres municipios ya no ganaran los mismos partidos que hoy gobiernan.

En Huatabampo el presidentito Soto le esta poniendo en bandeja de plata al PAN para que gane facil en las próximas elecciones, ya que con su manera tan pesima de

gobernar nadie lo quiere ya en Huatabampo.

Y en Navojoa esta igual el galeno azul le esta poniendo al PRI en bandeja de plata la próxima alcaldía, y en Etchojoa será igual el PRI le entregara al PAN la próxima alcaldía, por la mala administración del actual alcalde priista, y si no al tiempo amigos lectores.