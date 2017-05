Columna Política Regional por Alberto Camacho

* Francisco Villanueva y Ricardo Bours se saludaron el martes en Empalme durante el cumpleaños del alcalde Samuel Rodríguez, algo es algo, por algo se empieza, y antenoche Alfonso Elías cenó con Don Javier Bours en su casa de la Náinari en presencia de los carnales Eduardo y Ricardo Bours, y en su propio gallinero, de los gueritos, anoche en una reunión-cena con vecinos de la calle Ferrocarril, del Plano Oriente, y en la que estuvo el columnista como invitado especial, Ernesto Gándara Camou dijo de manera fuerte: “Ya ganamos Cajeme. Sonora no tiene dueño”, pero mas temprano, a las 10:00, platicamos con el ex presidente del proceso interno del 2003, Dr. Manuel Robles Linares, aquí en Obregón, quien nos reveló algunos detalles de ese proceso

Político calificado y experimentado en toda la expresión de la palabra, hombre de respeto y respetado, ex presidente del PRI Hermosillo, valioso como médico ortopedista habiendo sido secretario de salud en una parte del pasado sexenio, el doctor Manuel Robles Linares, estuvo ayer por la mañana aquí en Obregón para ofrecer una plática-conferencia sobre los trabajos de la Comisión de Regulación y Arbitraje Médico del Estado de Sonora de la que es presidente, en el hospital del Issste, el federal, y gracias al director del nosocomio, Mi Doc Antonio Rodríguez Laura, nos enteramos desde el miércoles por la tarde que el jueves estaría aquí, a las 9:00 horas, en el nosocomio, donde reunió a todos los directores y de hospitales tanto privados como públicos, y hasta propietarios…

Y casualmente el delegado estatal del Issste, doctor Francisco Javier Muro Dávila, por separado, daba a conocer al personal de la institución el nuevo código de conducta, pero bueno, al concluir Robles Linares, invitó al columnista a echarse un cafecito en las oficinas de Mi Doc ARL, para recordar los buenos tiempos políticos de la capital del estado cuando siendo él presidente del PRI municipal, el columnista cubría la fuente política de importante rotativo capitalino, pero para no ir tan lejos, mejor nos recordò algunos de los pormenores mas importantes del 2003 cuando fue presidente de la Comisión de Procesos Internos del CDE del PRI, habiéndole tocado lidiar las peticiones o demandas del entonces candidato rebelde a gobernador, Eduardo Bours Castelo… Se le recordó que personalmente nos constaron las “mapacherías” electorales que en las comunidades rurales de Cajeme y en algunas colonias de la periferia de la ciudad cometió el grupo del entonces precandidato EBC apoyado por su carnal quien entonces era alcalde de Cajeme para inflar la votación. “De todo modos Eduardo Bours iba a ganar aquí, pero se le pasó la mano”, le añadimos, a lo que nos respondió que la entonces Comisión a su cargo no recibió ni una sola queja, denuncia o impugnación de las casillas instaladas en el municipio de Cajeme… No habiendo mucha diferencia entre lo dicho por María de los Angeles Moreno cuando tras los resultados de la entonces elección interna por el PRI nacional entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, de que en Oaxaca no fue “mapachería electoral” lo que orquestó y coordinó personalmente el entonces José Murat para favorecer al tabasqueño, sino “delincuencia organizada”, pero en fin, cosas del pasado, recordando Robles Linares que Molina Ruibal desde la noche del proceso interno había reconocido que como los resultados no le favorecieron se retiraba de la política por un tiempo y que reconocìa el triunfo de Eduardo Bours, logrando éste 96,000 votos contra 65,000 de Alfonso Molina…

Y aunque no nos los dijo, el columnista supo que el mismo gobernador Armando López Nogales le habìa dicho temprano a Molina el día de las elecciones, que si los resultados preliminares no le eran favorables, que abandonara todo, dejando colgado de la brocha a su coordinador general de campaña, Miguel Angel Murillo Aispuru, quien ahora viene por la revancha contra los Bours, coordinándole la campaña a Ernesto Gándara Camou, habiendo tenido ayer el “Borrego” una agotadora jornada electoral en Cajeme, arribando al aeropuerto procedente de Sahuaripa, en avioneta…

Habiendo asistido, primero, a un encuentro con integrantes de la comunidad yaqui en la Loma de Guamuchil, luego una comida, un descanso y a las 6:30 de la tarde una reunión masiva en Providencia, para rematar con un encuentro-cena con vecinos de Plano Oriente por la calle Ferrocarril en casa de la señora María Jesús Torres Ochoa, estando las palabras de bienvenida a cargo de la reconocida priísta Mayeli Rodríguez, llegando el “Borrego” con Don Faustino Félix Escalante y con sus coordinadores estatales Miguel Angel Murillo y Guillermo Silva, y por su coordinador en Cajeme, ingeniero Luis Humberto Meza López…

Llamando la atención, en Providencia, una señora del Campo 30, de nombre Guadalupe Hernández, quien denunció presiones cenecistas para votar por Alfonso Elías Serrano, en fin, vimos a un Ernesto Gándara sumamente motivado, al grado de decir que ya ganó en Cajeme, y aunque no hemos tenido la ocurrencia de preguntarle a su equipo que si cuantos votos esperan el 8 de marzo aquí en el municipio, la parte contraria, es decir, la de Alfonso Elías Serrano, dice que van por 40,000 votos en Cajeme, y aunque en Pueblo Yaqui les falló la dizque estructura del acartonado del Fredy Carrazco, regidor y líder de la CNC, después se dijo que no se trató de un mitin sino de una reunión con la “estructura” rural… A lo mejor el fracaso fue porque Pueblo Yaqui es terreno que controla el otro Fredy, éste Verduzco Valenzuela, quien con menos recursos mínimo hubiera reunido a unas 5,000 personas, bueno, salvo ese traspies, los “Vaqueristas” dicen estar fuertes, habiendo, por cierto, Alfonso Elías Serrano, cenado antenoche miércoles en casa de Don Javier Bours Almada, invitación personal que Don Javier le hiciera en días pasados, estando presentes Eduardo y Ricardo Bours, en tanto que fueron varios los testigos oculares que el martes en Empalme durante el convivio de cumpleaños del alcalde priísta Samuel Rodríguez, se saludaron corteemente Francisco Villanueva Salazar y Ricardo Bours Castelo a quien acompaña Alberto Flores Chon…

Habiendo estado presente el gobernador Eduardo Bours en el convivio luego de inaugurar la primera obra carretera del Plan Sonora Proyecta ahí en ese municipio, bueno, esperemos que esto se el inicio de una reconciliación entre los famosos y ricachones carnales como también entre Ricardo y Panchito, eso esperamos, habiendo, ayer jueves, el presidente del PRI Cajeme, José María Parada Almada, avalado el trabajo realizado por Villanueva Salazar como alcalde, y de paso asegurar que ganará las elecciones por el VI Distrito en julio, recordando que fue quien rescató Cajeme para el PRI en el 2006…

Precisamente antenoche en la funeraria Misión, de la Hidalgo, saludamos al ex alcalde en compañía de su esposa Claudia Hernández de Villanueva luego de ofrecer el pésame al mútuo amigo César Gerardo Robles por el sensible fallecimiento de su señor padre Don Alfredo Robles Andrade, a quien en lo personal no conocimos, como también le dimos el pésame a la mamá del atento “Mago”, como también saludamos, y platicamos buen rato, con el ingeniero Sergio Pablos Gutiérrez, director del Oomapasc, y anoche, a las 20:00 horas, salieron en el último vuelo a la capital azteca el alcalde Don Roberto Zaragoza Félix, quien acompañado por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Baldenebro Patrón y el tesorero municipal Héctor Barteneche, firmará este viernes en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal el convenio con el SUBSEMUN que beneficiará con unos 22 millones de pesos en vehículos, armamento, equipo diversos y apoyos y estimulos para los agentes de la corporación, quedándose en casa el director operativo Isaac Apadaca Lauterio, porque como siempre dice Juan Carlos Sanez, “alguien tiene que trabajar”. Www.elregionaldesonora.com.mx.