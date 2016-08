Politica Regional

Segob encontró solución al problema de agua que tiene Hermosillo, informó que no se utilizará el Acueducto Independencia que construyó el gobernador Guillermo Padrés, para conseguir agua se iniciará un programa de desalinización, según Luis Miranda, Sub Secretario; ¿pero quién despojó de su agua a la Tribu Yaqui?, veamos, invitan a repasar la historia

En la Secretaría de Gobernación ya parecen haberle encontrado la cuadratura al círculo con el problema político y social por el magno acueducto que construyó el gobernador Guillermo Padrés para llevar agua a Hermosillo, y que detonó que los yaquis y los empresarios del sur de Sonora se levantaran casi en armas para oponerse a la obra, empezando con los bloqueos carreteros que han provocado pérdidas millonarias a la economía sonorense y del noroeste del pais.

El encargado de ver este tema fue el subsecretario del ramo, Luis Miranda, quien encontró una decisión salomónica: no se usará el acueducto y se iniciará un programa de desalinización para que Hermosillo encuentre de esa forma el agua que necesita. ¿Y los cuatro mil millones de pesos que costó la obra?, podrán preguntarse algunos. Bueno, como decía el clásico, con dinero todo es más barato, dice una nota del portal de conocido portal informativo, mismo que ha venido ofreciendo un panorama neutral e imparcial acerca de ese conflicto.

De confirmarse esta información de última hora divulgada ayer tarde por el susodicho portal de noticias de la capital sonorense, al parecer a Luis Miranda se le habría informado que al parecer tanto la Semarnat como la Suprema Corte de Justicia de la Nacional fallarían en contra de la operación del Acueducto Independencia y en consecuencia en contra del Gobierno de Sonora, de ahí la urgencia de lograr 50,000 amparos de hermosillenses solicitando dejar seguir operando la magna obra.

Tras conocer esta información extraoficial no se hicieron esperar comentarios de diverso tipo, algunos con más golpeteo político que otra cosa, con revanchismos, ofensas diversas, pero de entre varios de los comentarios, un tanto propositivos y haciendo historia de quienes realmente han despojado a la Tribu Yaqui de sus aguas, y hasta de sus tierras, con tiempos, fechas y actores políticos, fue el del ingeniero Marcelino Pérez Arenas, oriundo de Salamanca, Guanajuato, quien arribó casi de joven a Sonora en compañía de sus padres.

Se pregunta: “POR SU INDOLENCIA LOS GOBIERNOS DEL PRI SON LOS CULPABLES DE TODO EL DESMA…POR EL AGUA EN SONORA. ¿QUIÉN DESPOJO DE SU AGUA A LA TRIBU YAQUI?”:

“Los gobiernos emanados del PRI, Presidentes de la República, Gobernadores y Funcionarios Federales, que desde 1940 le condicionaron el usufructo del recurso hídrico conforme avanzara su agricultura, pero el estado jamás se ha ocupado de crear la infraestructura necesaria, ni de dotarlos de los factores indispensables para la producción.

“Disponen de un territorio finalmente etéreo, la mitad del agua de la presa La Angostura jamás les ha llegado, y del río Yaqui, sólo tienen charcos, ya que durante el Gobierno de Miguel Alemán Valdés, cuando construyeron la Presa El Oviachic, desviaron las aguas del rio Yaqui para que su cauce corriera por el margen izquierdo, sobre el canal principal y se fuera directo a regar las tierras de los yoris (blancos).

“En la época de los 80s, no solamente se consolidó el valle agrícola, sino que también se repartió el agua del río Yaqui mediante un acueducto a la mina La Caridad, de Nacozari, perteneciente al Grupo México, desde fines del periodo de López Portillo. Además, en 1991 el propio gobierno federal construyó otro acueducto, para beneficiar al área urbanizada de Guaymas-San Carlos. En ambos casos los ricos agricultores del valle del yaqui y la tribu ni siquiera pestañearon.

“¿QUIÉN DIVIDIÓ A LA TRIBU YAQUI?”: “Los gobiernos emanados del PRI con la evidente intención de debilitamiento de la nacionalidad yaqui, desde fines de la década de 1980 los gobiernos Federal y Estatal han alterado la organización sociopolítica del pueblo yoreme. La puesta en marcha de los planes gubernamentales ha implicado la redefinición del conjunto de autoridades y, más que eso, una profunda escisión en las comunidades, pues en esta dinámica intervienen tanto las autoridades civiles comunitarias, como las religiosas. “Al imponer a un gobernador, es necesario que éste cuente además con un conjunto de autoridades que lo complementen y lo legitimen como tradicional. Por ello, junto a la gubernatura espuria, que puede surgir ya sea del interés de un grupo, o dictada desde el exterior (es decir, torocoyori, ladina, traicionera), existen más de un capitán, más de un maestro mayor y una iglesia, más de un pueblo mayor, etc. “Finalizando la gubernatura de Félix Valdés, la intromisión estatal se realizó con la implementación del fideicomiso nombrado Programa de Apoyo Técnico Integral a las Comunidades Yaquis (PATICY), que dio nombre al grupo político que lo operó, “Los Paticys”. En contraparte, varios de los gobiernos tradicionales se agruparon para contraponerse a lo que consideraron una actuación desleal al pueblo, conociéndose este grupo como “los del Bahugo”.

“La duplicidad inducida de autoridades permitió en el año de 1997 la firma de un “convenio” entre el Estado y la supuesta totalidad de representantes de la etnia, por el que ésta aceptaba recibir la risible cantidad de 40 millones de pesos a cambio de los territorios que le habían sido invadidos, correspondiendo 600 hectáreas a las Isletas de Cócorit y 1,752 al área llamada La Cuchilla. Aunque dos pueblos no aprobaron la propuesta –Vícam Pueblo y Pótam–, el documento fue firmado por ocho gobernadores; en ambos pueblos se crearon gubernaturas paralelas apoyadas por el gobierno estatal, ya que lo definitivo, en esa concepción del Estado, es un documento firmado.

“Además, a pesar de que el territorio reintegrado por Cárdenas a la “tribu” fue de alrededor de 489 mil hectáreas, la superficie referida en el convenio, y que se legitimó con un decreto de Ernesto Zedillo, estableció una delimitación de aproximadamente 454 mil hectáreas, mostrando así una reducción de cerca de 35 mil hectáreas. “Las autoridades tradicionales posteriores iniciaron un proceso demandando la restitución de inclusive 45 mil hectáreas, en contra de los supuestos artífices de las transacciones, el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones y el ex-Presidente Zedillo. “Sus 40 millones de pesos no han sido cobrados; aun cuando esa cantidad ha ido en aumento debido a su resguardo, y a pesar de que las comunidades enfrentan necesidades, por encima de sus diferencias ideológicas, consideran que su soberanía no tiene precio.

“¿QUIÉN PERMITIÓ QUE SE AGOTARA EL ACUÍFERO DE LA COSTA DE HERMOSILLO? “Los gobiernos emanados del PRI, Gobernadores, Alcaldes y Delegados de CNA y Sagarpa que en la época de los 70s, los 80s y 90s permitieron y/o gestionaron a sus amigos productores de la Costa de Hermosillo permisos y tolerancia para extraer más volumen de agua que el autorizado en el Título de concesión de cada pozo y la No instalación de medidores volumétricos de agua en el 100% de los pozos, lo que provoco el agotamiento del Acuífero de la Costa de Hermosillo. “¿QUIÉN CONCENTRO LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA EN HERMOSILLO?:

“Los gobiernos emanados del PRI, Presidentes de la República y Gobernadores, que desde la época de los 70s no previeron el desarrollo sustentable de la ciudad capital, no propiciaron la creación de nuevos centros de población, ni el crecimiento y desarrollo de los ya existentes como Cd. Obregón, Navojoa, Huatabampo, Guaymas, Empalme, Nogales, etc., incluso ni en la Sierra.

“Hermosillo alberga casi la mitad de la población del estado, aun cuando se ubica en el área más agreste de Sonora, provocado por un accionar gubernamental irresponsable, que ha permitido una urbanización no sólo desproporcionada, sino letal. Podemos mencionar que ni Navojoa, ni Cajeme pudieron detonar su desarrollo a pesar de contar con Gobernadores originarios de ahí, el Dr. Samuel Ocaña García de Navojoa y el Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera e Ing. Eduardo Bours Castelo de Cajeme.

“¿QUIÉN HA POLITIZADO DESDE UN PRINCIPIO EL CONFLICTO POR EL AGUA? “El PRI, desde el 2012 utilizó abiertamente este conflicto como bandera política, igualmente en el 2013 con el Distrito 17, actualmente a como vemos, el asunto del bloqueo de Vícam y la problemática yaqui, van más allá del intercambio de improperios que empresarios y gobierno del centro lanzan a los yaquis acusándolos de no querer soltar agua para Hermosillo, y la respuesta simplona de los empresarios de Obregón, acusando de ladrones a los del centro cuando hasta la SCJN avaló el trasvase preventivo de agua. “Sin embargo, el error de los yaquis es subordinar su política a la de los grupos del PRI, limitando una causa justa, la defensa de su patrimonio, a los métodos e intereses de los agricultores ricos del Valle del Yaqui quienes confiaron más en su peso político y en la trama jurídica para vencer a sus contrincantes panistas que los han desplazado del centro sonorense, y en ninguna de las dos posturas han mostrado respeto por la etnia, ni el menor interés por sus ancestrales problemas, porque iría en contra de sus propios intereses.

“Pero además se consumió demasiado tiempo esperando ilusamente que el nuevo Presidente de la Republica emanado del PRI traería automáticamente una solución conforme a los intereses de los caciques del valle, lo cual hasta el momento no ha sucedido, y no ha sucedido porque dar un giro de 180 grados en las condiciones de debilidad del gobierno del centro no es una maniobra fácil; requiere de amarrar muchos cabos sueltos.

“Es hora de rebasar los mezquinos intereses de las oligarquías del centro y el sur de Sonora poniendo por delante el interés de sobrevivencia de los yaquis y las necesidades sociales y políticas en función de los intereses de las clases populares sonorenses.

“¿QUIÉN DEJO PASAR LA OPORTUNIDAD DE SOLUCIONAR DE MANERA DEFINITIVA EL DÉFICIT DE AGUA EN HERMOSILLO Y LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ESTADO?

“Los Gobernadores emanados del PRI que jamás impulsaron un Programa integral para abastecer de agua a todas las regiones de sonora, así como buscar la optimización del recurso agua existente, no tuvieron la voluntad de impulsar el desarrollo a otras regiones y concentraron el crecimiento en Hermosillo. Para esto se hubieran preocupado en dar sustentabilidad hídrica a la capital, ya que ni Samuel Ocaña García, ni Rodolfo Félix Valdés, ni Manlio Fabio Beltrones Rivera, ni Armando López Nogales o Eduardo Bours Castelo, intentaron solucionar el problema de fondo, el único que intento algo fue López Nogales a través de una planta desaladora para producir 47 Mm3 anuales en una primer etapa, pero por falta de trasparencia en los presupuestos de la obra y consenso político se desechó el proyecto.

“¿QUIÉN DESTROZO EL SECTOR SOCIAL EN EL VALLE DEL YAQUI, PROPICIANDO EL CALDO DE CULTIVO EN LA LUCHA POR EL AGUA?: “Los gobiernos emanados del PRI, el Presidente Luis Echeverría Álvarez sin ningún recato ejecuto en el sur de Sonora la Expropiación de 37,000 hectáreas de riego y más de 60,000 hectáreas de agostadero.

En el proceso de redistribución de tierras, Echeverría violó su propio Código Agrario de 1972 en dos aspectos: primero, la tierra distribuida era sólo de 5 hectáreas de riego por cada ejidatario, cuando la ley establecía un mínimo de 10 hectáreas.

“Esto limitaba gravemente la capacidad de empleo de la tierra para cada ejidatario; segundo, la presa del valle de del Yaqui ya funcionaba a toda su capacidad. Así que Echeverría propuso “extender el distrito de riego azotado ya por la sequía y la escasez permanente de abastecimiento hidráulico”. A pesar de los problemas materiales que suponían estas violaciones de la ley, los nuevos ejidatarios enfrentaron airosamente la situación. “De hecho, sorprendieron a todos los sectores de la sociedad mexicana con su labor ejemplar tanto en lo económico (productividad) como en lo político (democracia). Pero esta bonanza pronto se vio afectada por los problemas económicos de México.

“Y el tiro de gracia se dio cuando el gobierno priista se olvidó que México era el primer país donde los derechos sociales alcanzaron un nivel constitucional a partir de la revolución de 1917, este fue el espíritu del artículo 27 relativo a la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, Carlos Salinas de Gortari manda un decreto el 7 de noviembre de 1991 y se declara con su publicación el 6 de enero de 1992 el decreto por el que se reforma el Art. 27 de la Constitución Mexicana que se aprueba con 343 votos, se plantea el impulso de la producción, la iniciativa y creatividad de los campesinos y, el bienestar de sus familias. “Asimismo considera que se precisa examinar el marco jurídico y los programas que atañen al sector rural para que sean parte central de la modernización del país y del bienestar social. El contenido es dar facilidad de enajenar la tierra y regular el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. En caso de enajenación de parcela se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. En el contexto del modelo neoliberal. Provocando “el rentismo”, “la venta masiva de parcelas” y por consecuencia la nueva concentración de la tierra”. Hasta ahí los interesantes, reveladores y oportunos datos e informaciones del ingeniero Marcelino Pérez Arenas.

Correo:Alberto_camacho1@yahoo.com.mx.