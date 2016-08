En distintas colonias de Huatabampo Reniegan del candidato Lamberto Díaz Nieblas

* La mayoría no le brindará el voto, por incumplido cuando fue diputado, y ahora si se quiere que lo apoyemos eso nunca.

Rolando Castañeda/ El Regional

Huatabampo.-De mal en peor la campaña política del candidato a la presidencia del PAN, Lamberto Díaz Nieblas pues no prende y en los actos tienen que llevar a toda su gente para que se vea algo de movimiento, en la PRI 90, solo 15 familias, en el Rastro, 60 gentes, en la 14 de Enero 60 gentes, lo que indica que la gente ya despertó y ya no quiere mas políticos de demagógica porque ya tuvieron en el poder y no ayudaron al pueblo, si no lo empobrecieron.

Dice la gente que todavía no se les olvida como Lamberto Díaz Nieblas, quebró Agroindustrias del Mayo, una institución agrícola que mantenía un numero de empleos, y que con la llegada del candidato Panista, el negocio se tuvo que cerrar ante la pésima administración que hizo Díaz Nieblas, hoy en día, la institución se ve abandonada y es un nido de vándalos.

Los Huatabampenses, dijeron que tampoco se les olvida como Lamberto Díaz Nieblas cuando fue Diputado local y Federal, nunca hizo algo por su pueblo, porque se fue a vivir a Hermosillo desde el 2000 que gano la Diputación local.

Hasta hoy que viene a querer ser presidente municipal y dando dinero y cemento del ayuntamiento para convencer, ya que la gente no le cree en su mensaje político, el cual se vuelve enfadoso, lo cual es notorio en los actos que tienen porque la gente se levanta y se va, no le creen ya, dijeron.

Dijeron a El Regional, que Huatabampo se encuentra en las peores condiciones, porque no se tiene empleo, esta en un atraso en economía, mucho vandalismo, nuevos depósitos de cerveza, negocios pretenden dejar otros panistas como herencia a Lamberto Díaz Nieblas, ya que hay un compromiso entre ellos, para que los vicios se sigan propagando en Huatabampo y si no lo creen, échenle un ojo al municipio como anda, acusaron.

Huatabampo ya no quiere mas pobreza, quiere gobierno cercanos a ellos, quiere gobierno que realmente se preocupen por sacar adelante a sus familias, y no políticos que cuando estuvieron en el poder no lo hicieron, sino solo trabajaron para sus familias, remataron que Lamberto Díaz Nieblas así como quebró Agro Industrias, así pretende quebrar mas a Huatabampo del que esta, porque es el séptimo en el Estado mas pobre después de Etchojoa.