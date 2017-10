Denuncian a policía municipal de Cajeme por golpear a jovencito

* El oficial segundo Ramón Cejudo Encinas, fue denunciado de manera penal ante la PGJE, por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, privación ilegal de la libertad contra un menor de 14 años

* Piden su destitución de inmediato, y se le castigue conforme a la ley

POR: MARCOS AVILA

Por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, privación ilegal de la libertad entre otros, un agente de la policía municipal de Cajeme fue denunciado de manera penal ante la PGJE, por el señor Catarino Villegas Alvarado, luego de que el elemento preventivo es señalado por uno de los hijos del conocido empresario, como quien lo ataco salvajemente acusándolo de un delito que jamás cometió.

El oficial acusado ante el agente del Ministerio Público del Sector I, fue identificado como Ramón Cejudo Encinas, el cual se desempeña actualmente como coordinador de seguridad publica en el C-4.

El también propietario de los periódicos El Regional de Sonora y Diario Sonora de la Tarde”, manifestó ‘Ya efectúe una denuncia pública y penal en contra del prepotente Policía Cejudo Encinas quien de manera arbitraria y prepotente golpeo salvajemente a mi hijo un niño de 14 años de edad”.

Villegas Alvarado se presentó con el agente del MPF Lic. Carlos Alberto Navarro Colosio, donde se hizo acompañar con su hijo Christopher Alan Villegas Sandoval.

Ahí el jovencito narro como el salvaje uniformado y que es encargado en el C-4, pero también trabaja como camillero en el Isssteson, lo ataco a empujones y de manera violenta el cual fue lanzado para ser estrellado en una de las bardas de la EXPO Obregón sitio donde precisamente sucedió el lamentable hecho ocurrido el sábado pasado.

‘El oficial prepotente se ensañó golpeando a manazos y puntapiés a mi hijo’, citó.

Entrevistado luego de salir de la fiscalía Catarino Villegas mostró y entregó a los distintos medios de comunicación el certificado de medicina legal que expidió el Servicio Médico Municipal y donde se exponía de las múltiples lesiones que presenta el niño Villegas Sandoval.

Además de que también mostró la fotografía del oficial prepotente que participó en el hecho del cual solicitara un examen de consumo de drogas en su contra.

‘Mi hijo tiene golpes y excoriaciones en el cuello por eso fue necesario que utilizara un collarín ya que tiene lesionada la garganta al ser atacado de esa manera’, expuso, ‘pero también tiene golpes en el cuerpo y ambas piernas y todo esto sucedió cuando lo detuvo sin motivo alguno’

‘Quiero decirles’ apuntó ‘que no voy a permitir como padre de familia y sobre todo como un buen ciudadano que esto siga pasando estos hechos tan violentos en el municipio de Cajeme’.

‘No hay que permitir que un Policía Municipal de Cajeme cometa esta serie de arbitrariedades ya que no es posible que a estas alturas en Cajeme la policía siga actuando como viles delincuentes de forma prepotente’.

Expuso que por eso estamos viviendo una época de violencia policiaca y esa es una gran verdad.

Villegas Alvarado se cuestionó de que como puede ser posible de que un niño de 14 años sea golpeado de forma salvaje sin piedad y que sea esposado.

Exigió que en este caso debe de actuar de manera inmediata la Junta de Honor y Promoción de Justicia: ‘Pero también acudiré a todas las autoridades correspondientes, con el Presidente Municipal Manolo Barro y el Gobernador Guillermo Padres Elías y hasta la cámara de diputados y senadores para que vean que está pasando en Cajeme donde la corporación policiaca está podrida’.

‘Esto no lo voy a permitir jamás yo quiero que se haga justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias’

‘Le exigimos una respuesta al actual secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Alberto Andrade Ramos.

‘Estamos viviendo ahora una violencia policiaca en Cajeme, ya no es la delincuencia ahora son los policías los que están golpeando, masacrando y vejando a la gente’: Villegas Alvarado

‘Es una real cochinada lo que se está viviendo con la Policía Municipal de Cajeme una prepotencia insoportable donde los policías se la llevan golpeando a los ciudadanos siendo asaltados los habitantes’

‘Esta persona vino a Cajeme y nosotros queremos saber que están haciendo sus agentes por eso queremos justicia’, concluyo.

‘Lo peor y lo más triste es que no hay ninguna autoridad positiva en Cajeme que nos defienda por eso ya basta estamos cansados y por eso deben de hacer algo contra la prepotencia policiaca’

Dijo también que está dispuesto a conformar un grupo aquí en Cajeme en donde buscara la unión en contra de los policías prepotentes: ‘Por eso estoy dispuesto a donar oficinas y estoy dispuesto a contratar a abogados y todo lo que me cause de gastos ya que ya basta de lo que está pasando en Cajeme’

‘Esto no es una acto de Catarino Villegas si no una acción que me duele por lo que sufrió mi hijo ya que golpearon a mi hijo y eso no lo voy a permitir jamás’.

Recomendó por último que la ciudadanía deba de quejarse ya que basta de solapar a las autoridades policíacas.