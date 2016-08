En la colonia Leandro Valle de Esperanza Decomisa SEDENA arsenal, droga y vehículos

POR: MARCOS AVILA

Elementos del Ejército Mexicano, asignados al 60 Batallón de Infantería, llevaron a cabo un operativo en la colonia Leandro Valle de Esperanza, logrando el aseguramiento de armas de fuego, varios vehículos algunos de estos con reporte de robo, así como poco más de 250 kilos de marihuana, entre otros objetos; pero en dicha acción no hubo detenidos.

En un informe emitido por la Cuarta Zona Militar, se da a conocer que el operativo fue llevado a cabo el pasado 9 de enero.

De acuerdo a los datos vertidos por la comandancia castrense, entre lo decomisado se encuentran 6 fusiles tipo AK-47, 1 fusil B.F.I. 5.56 Mm., 1 carabina calibre 5.56 Mm., 1 escopeta calibre 12, 1 rifle calibre 22 Mm., 42 cargadores para diferentes calibres, 4 cargadores de disco y mil 428 cartuchos de diversos calibres.

Mientras que los vehículos confiscados son un sedan Honda color negro sin placas de circulación, modelo 1985; un pick up S10 color blanco; una vagoneta tipo Trail Blazer color azul, un pick up marca Mitsubishi, un pick up Tsuru color blanco.

Mientras que de droga fueron confiscados 256 kilogramos de marihuana, y 11 kilogramos de semilla.

Además artículos diversos entre estos tres pares de placas de circulación y 4 laminas, 4 porta cargadores de color negro, 3 porta pistolas color negro, 4 chalecos tácticos, 2 paneles balísticas sin placas, 4 pasamontañas color negro, 2 playeras color azul 2 chalecos azules, entre otras cosas.

Cabe hacer mención que en dicho operativo no hubo personas detenidas.

El armamento, vehículos, droga y artículos diversos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Ciudad Obregón para el seguimiento de las investigaciones.