Sangrientos hechos en pleno centro Acribillan a sinaloenses; dos muertos

* El ataque se suscitó por la calle Puebla e Hidalgo

* Uno de los occisos fue identificado como Joaquín Beltrán Rubio de 48 años, con domicilio en la colonia Moderna de Empalme

* Los sicarios abandonan vehículo en calles de la colonia Noroeste y lo incineran; explotan granadas y cartuchos útiles

POR: MARCOS AVILA

Dos personas al parecer originarias del estado de Sinaloa, fueron acribilladas a balazos a manos de un comando armado que le disparó de carro a carro, en hechos ocurridos la noche de ayer a eso de las 21:10 horas en las calles Puebla e Hidalgo; al parecer una tercera persona resultó herida de bala, pero se dio a la fuga.

EL REGIONAL DE SONORA al llegar al lugar de los hechos, entrevistó a varios testigos presenciales, los cuales dijeron que ellos se percataron de una persecución de varias camionetas que seguían al pick up donde viajaban las personas muertas, siendo esta una Pick Up silverado de color negra, con placas de circulación UW-20-686 a la cual les efectuaron varias ráfagas de metralleta, cuya unidad quedó varada en medio de la calle Puebla e Hidalgo con la puerta del lado derecho abierta.

Se hace mención que el conductor del Pick Up negro, murió en el interior de la misma, mientras que uno de sus acompañantes que logró bajarse, quedó sin vida en la banqueta de la esquina norponiente de ese cruce, exactamente en las afueras de una funeraria.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y rodearon el área, esperando a que llegara el agente del MPFC y servicios periciales.

Los peritos levantaron en total 97 casquillos de los cuales 32 son de 223 utilizados en el AR-15.

Así como 5.7 de las conocidas como “Mata policías” y 40 para AK-47 Cuerno de Chivo,

En el lugar, se identificó a través de una licencia que portaba el occiso que quedó sobre la banqueta, con el nombre de Joaquín Beltrán Rubio, de 48 años de edad, con domicilio en la colonia Moderna de Empalme, lote 13 manzana 82.

Y según una credencial de elector, también vivía en la calle Coahuila 1827 poniente de la colonia San Francisco en Ahome Sinaloa.

Se hace mención que por instrucciones del MP, el vehículo rafagueado, fue llevado a los patios de la PGJE con el cuerpo en el interior, por lo que no fue posible obtener datos.

Queman camioneta los presuntos sicarios

Pasados algunos minutos de la ejecución, en las calles Álamo entre Chiapas y Cajeme de la colonia Noroeste, fue quemada una camioneta que llegó hasta ahí ponchada, que según vecinos del sector comentaron que iba perseguida por otras tres camionetas, y que se escucharon dos fuertes explosiones, que precisan no eran balazos, y que posteriormente se empezó a incendiar dicha camioneta.

Precisaron los vecinos que ellos piensan que las explosiones fueron de una granada que lanzaron al vehículo al parecer Expedition, con la finalidad de borrar toda evidencia, ya que el vehículo se incendio en su totalidad.

Agregaron los vecinos que los ocupantes de la Expedition al parecer cuatro personas, se dieron a la fuga caminando de manera apresurada, subiéndose a otro vehículo cuyas características no vieron ya que estaba muy oscuro.

HUYE BALEADO

Cabe hacer mención que en el sitio del ataque armado, según los rastros de sangre localizados en la banqueta, una tercera persona que viajaba en la Pick Up rafagueada, logró salir con vida pero iba herida, del cual se desconoce su identidad, ya que este se dio a la fuga.

Motivo por el cual elementos de las diferentes corporaciones policiacas acudieron a los diferentes nosocomios, pero no obtuvieron resultados.